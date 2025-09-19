Menu
MUNDO
MUNDO

Último eclipse solar de 2025: saiba horários e como acompanhar

Fenômeno acontece neste domingo (21), a partir das 14h30 (horário de Brasília)

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

19/09/2025 - 15:27 h
Último eclipse solar de 2025
Neste domingo (21), o céu recebe o último eclipse solar de 2025. O fenômeno está previsto para começar às 14h30 (horário de Brasília) e se estender até 18h50, com o pico máximo às 16h41.

Diferente do eclipse total, quando Sol, Lua e Terra se alinham de forma perfeita e o dia escurece por alguns minutos, o evento deste fim de semana será um eclipse solar parcial. Nesse tipo de fenômeno, a Lua cobre apenas parte do Sol, criando o efeito visual conhecido como o “Sol mordido”.

Será visível no Brasil?

Não. O eclipse solar parcial de setembro não poderá ser visto a olho nu em território brasileiro.

Apenas cerca de 0,20% da população mundial terá a chance de acompanhar o fenômeno presencialmente. Ele poderá ser visto da Antártica, Nova Zelândia, Austrália e algumas ilhas do Pacífico Sul.

Para quem está no Brasil, a alternativa é recorrer às transmissões ao vivo em canais de observatórios e páginas especializadas em astronomia.

Proteção para os olhos

Nos locais em que o eclipse será visível diretamente, é fundamental usar proteção especial para observar o fenômeno.

Segundo a Nasa, os raios solares continuam intensos durante um eclipse parcial, e olhar para o Sol sem a proteção adequada pode causar sérios danos à visão.

Entre as opções seguras estão:

  • Óculos para eclipse solar, certificados pelo padrão ISO 12312-2;
  • Filtros solares metálicos, próprios para câmeras, binóculos e telescópios;
  • Vidro de soldador número 14 ou superior, que bloqueia a radiação solar.

A agência norte-americana reforça ainda uma recomendação importante: “Não olhe para o Sol através de lentes de câmera, telescópio, binóculos ou qualquer outro dispositivo óptico enquanto estiver usando óculos de eclipse ou visualizador solar portátil — os raios solares concentrados podem queimar o filtro e causar lesões oculares graves.”

x