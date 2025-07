Eclipse solar total mais longo da história já tem data para acontecer

Fenômeno acontecerá devido a um raro alinhamento - Foto: Freepik

O eclipse solar total mais longo já registrado na história está previsto para ocorrer em 16 de julho de 2186. Mesmo faltando mais de 150 anos para o evento, o fenômeno já chama a atenção de cientistas e entusiastas da astronomia ao redor do mundo.

De acordo com as estimativas da NASA, a fase total do eclipse deve durar 7 minutos e 29 segundos, superando qualquer outro registrado nos últimos 12 mil anos. A duração recorde de 2186 será possível graças a um raro alinhamento de condições astronômicas específicas, incluindo a distância ideal entre a Terra, a Lua e o Sol.

Para se ter uma ideia da magnitude, o eclipse total mais longo presenciado até hoje ocorreu em 2009 e durou 6 minutos e 39 segundos. O eclipse de 2024, mais recente, teve uma totalidade de 4 minutos e 20 segundos. O mais breve da história, por outro lado, foi registrado em 919 d.C., com apenas 9 segundos de duração.

Onde será possível observar o eclipse?

O fenômeno será visível principalmente sobre o oceano Atlântico, mas também poderá ser observado em algumas regiões da América do Sul e da África Ocidental. Os locais mais favoráveis para a observação incluem o Brasil, especialmente na região Norte, a Guiana Francesa, partes do Caribe e países da África Ocidental, como Gana, Togo e áreas vizinhas.

Os cálculos astronômicos já definiram com precisão o percurso e a visibilidade do eclipse. A totalidade, quando a Lua cobre completamente o Sol, será visível principalmente na América do Sul, passando por países como Colômbia, Venezuela e Guiana. A expectativa é de que essas regiões atraiam astrônomos e observadores de todo o mundo, tornando-se o principal ponto de observação global do fenômeno.