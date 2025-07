Turismo fake: vídeo de IA faz casal viajar 370 km por passeio inventado

Passeio na cidade de Pengkalan Hulu é criado por IA e causa - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um casal de idosos da Malásia viveu uma decepção ao viajar mais de 370 quilômetros em busca de uma atração turística que, na verdade, nunca existiu.

A dupla, que partiu de Kuala Lumpur, capital do país, até a cidade de Pengkalan Hulu, acreditava que iria aproveitar um passeio panorâmico de teleférico, o suposto "Kuak Skyride", exibido em um vídeo visto por eles na internet.

A surpresa veio ao chegarem ao local: não havia teleférico, nem filas de turistas, muito menos uma bilheteria. Tudo o que tinham assistido, incluindo a apresentadora do vídeo e as entrevistas com supostos visitantes, havia sido criado por inteligência artificial.

Segundo relatos publicados pelo jornal Independent, uma funcionária do hotel onde o casal se hospedou contou que os dois estavam confiantes de que o passeio era real, pois tinham visto o vídeo não apenas nas redes sociais, mas também em um noticiário local.

Idosa descobre farsa e tenta processo

A idosa, frustrada com a situação, chegou a expressar vontade de processar a “jornalista” que aparecia no vídeo. No entanto, ela foi informada de que a repórter também era fictícia.

A gravação, que já soma mais de 32 mil visualizações em uma única publicação no Facebook, foi criada inteiramente com recursos de IA. A edição apresentava uma mulher com microfone descrevendo a atração, enquanto imagens simulavam turistas chegando ao local e aproveitando o suposto passeio.

Diante da repercussão do caso, autoridades do distrito de Baling esclareceram que o teleférico não existe.

“Claro que não existe... mas admito que foi emocionante assistir. Nos divertimos, mesmo que fosse apenas conteúdo gerado por IA”, comentou Yazlan Sunardie Che Yahaya, oficial do distrito, em entrevista ao jornal Sinar Harian.

Veja o vídeo criado por IA: