Fatalidade ou maldição? Investigador paranormal morre em turnê com Annabelle

- Foto: Reprodução redes sociais

O investigador paranormal de 54 anos, Dan Rivera, morreu de forma enigmática enquanto participava da turnê Devils on the Run, em viagem nos Estados Unidos. O caso aconteceu em Gettysburg, na Pensilvânia, no último fim de semana. O investigador estava carregando a famosa boneca assombrada Annabelle a locais considerados mal-assombrados.

De acordo com informações do site TMZ, Rivera foi encontrado sem vida em um quarto de hotel na noite de domingo, 13. Documentos dos bombeiros apontam que houve um chamado de emergência para atender um homem com suspeita de parada cardiorrespiratória, coincidente com a idade de Dan.

A morte foi confirmada pela Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisa Psíquica, entidade da qual Rivera era membro, mas a causa oficial ainda não foi divulgada.

A história sombria de Annabelle

A boneca Annabelle ganhou fama internacional após ser descrita pelos investigadores Ed e Lorraine Warren como objeto possuído por uma entidade demoníaca. Para evitar novos incidentes, ela foi lacrada em uma caixa de vidro, ficando sob guarda no Museu Oculto dos Warren, em Connecticut.

Turnê do terror

Durante a turnê Devils on the Run, Rivera percorria locais conhecidos por relatos de assombrações, levando Annabelle ao público interessado em fenômenos sobrenaturais. O museu, fundado pelo casal Warren, reúne objetos e artefatos associados a casos de atividade paranormal documentados por eles ao longo dos anos.

Annabelle no cinema

O mistério envolvendo Annabelle também serviu de inspiração para o cinema. A história da boneca foi retratada em três filmes:

Annabelle (2014)

Annabelle 2: A Criação do Mal (2017)

Annabelle 3: De Volta Para Casa (2019)

Além disso, ela faz uma aparição marcante logo no início de Invocação do Mal. Um quarto longa da franquia está previsto para estrear ainda este ano.