Corredor mais velho do mundo morre atropelado aos 114 anos

Ele era considerado uma lenda do esporte na Índia - Foto: Divulgação | Jeff J Mitchell

Um maratonista indiano de 114 anos, Fauja Singh, morreu após ser atropelado por um carro enquanto atravessava a rua perto da sua casa em Punjab, na Índia. A morte do atleta foi confirmada pelo clube de corrida Sikhs in the City, do qual Singh fazia parte.

O acidente aconteceu nesta segunda-feira, 14. De acordo com a imprensa local, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Atleta recebeu inúmeras homenagens

A Sikhs in the City informou estar de luto e que vai prestar homenagens ao maratonista ao longo do ano. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também lamentou a morte do atleta, que, segundo ele, era uma inspiração para os jovens indianos.

"Fauja Singh era extraordinário por ser uma pessoa única e pela maneira como inspirou a juventude da Índia em relação a um tópico muito importante da atividade física. Ele era um atleta excepcional, com uma determinação incrível. Muita dor por sua morte. Meus pensamentos estão com a família dele e os incontáveis admiradores ao redor do mundo", disse em uma publicação nas redes sociais.

Corredor mais velho do mundo

Fauja Singh teria nascido em abril de 1911. A falta de uma certidão de nascimento oficial gerava controvérsia sobre a sua idade. Contudo, ele era considerado uma lenda do esporte na Índia. Singh foi o primeiro corredor com mais de 100 anos a completar a maratona de Toronto no Canadá.

Singh ganhou notoriedade mundial depois de ser um dos carregadores da tocha olímpica nas edições de 2004 e 2012 dos Jogos Olímpicos.