STARDUST RACERS

Tragédia nos EUA: homem morre após passeio em montanha-russa

Incidente chocou visitantes e levantou questões sobre a segurança das atrações no complexo recém-inaugurado

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

19/09/2025 - 8:10 h
A euforia do Universal Epic Universe, o mais novo parque temático de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, foi abalada por uma fatalidade nesta quarta, 17 . Um homem de 32 anos perdeu a vida logo após desfrutar da montanha-russa, no briquedo "Stardust Racers", uma das principais atrações do local.

O incidente chocou visitantes e levantou questões sobre a segurança das atrações no complexo recém-inaugurado. A vítima, identificada como Kevin Rodriguez Zavala, foi socorrida após passar mal ao final da atração. Ele foi rapidamente encaminhado a um hospital próximo, mas, lamentavelmente, sua morte foi declarada logo em seguida.

Investigação

Uma investigação sobre o ocorrido foi imediatamente aberta pelo gabinete do xerife do Condado de Orange. Os legistas identificaram que a causa do falecimento foram múltiplos traumas internos.

Como medida de precaução, a Universal fechou temporariamente a montanha-russa "Stardust Racers", que alcança velocidades de até 100 km/h, enquanto as autoridades inspecionam a atração e analisam as circunstâncias do incidente.

O que a Universal Parks & Resorts diz

A Universal Parks & Resorts divulgou uma nota à imprensa, expressando sua profunda tristeza com o ocorrido e oferecendo suas "sinceras condolências" à família e amigos da vítima.

A empresa garantiu que está cooperando de forma integral com a investigação. O caso continua em apuração para determinar se a tragédia foi resultado de uma condição médica preexistente ou se a atração apresentou algum tipo de falha.

Tags:

EUA Parque de Diversão Universal Epic Universe

x