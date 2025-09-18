SALVADOR
Vídeo: homem morre afogado em praia no Rio Vermelho
Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso
Por Bernardo Rego e Leilane Teixeira
Um homem de 30 anos morreu afogado na Praia de Santana, no Rio Vermelho, na noite desta quinta-feira, 18.
Segundo apuração do Portal A TARDE junto a Corpo de Bombeiros, a morte foi confirmada após ele ter uma uma parada cardíaca. Equipes do Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não reagiu.
A irmã do rapaz, que acompanhou toda a situação, foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Imagens obtidas pela reportagem mostaram a ação das equipes de resgate. A identidade dele ainda não foi divulgada.
Outro caso recente
Na quarta-feira, 17, um outro homem morreu afogado na Praia da Paciência, também no no bairro do Rio Vermelho, ao tentar acessar o mar através da pedras.
A vítima foi encontrada por um surfista, que prestou os primeiros socorros.
