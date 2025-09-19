Primeira-dama da França precisará provar que é mulher; entenda

Esses rumores circulam há alguns anos, mas ganharam repercussão em 2021 - Foto: Edward Berthelot/Getty Images

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, declarou que está disposta a comprovar judicialmente que é mulher no processo que move contra a influenciadora norte-americana Candace Owens, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela BBC na quinta-feira, 18.

Owens, que possui milhões de seguidores e já atuou em veículos de mídia conservadora, repetiu em diversas ocasiões a alegação de que Brigitte teria nascido homem. Em março de 2024, chegou a dizer que colocaria “toda a sua reputação profissional” nessa versão.

Esses rumores circulam há alguns anos, mas ganharam repercussão em 2021, quando duas blogueiras francesas os mencionaram. O casal Macron venceu inicialmente uma ação contra elas, mas a decisão foi revertida neste ano.

Processo

Atualmente, Emmanuel e Brigitte Macron também processam Owens por difamação em Delaware, nos EUA. O advogado do casal, Tom Clare, afirmou ao podcast da BBC Fame Under Fire que a primeira-dama considera as acusações “profundamente perturbadoras”.

Nos Estados Unidos, em processos de difamação, é necessário comprovar “malícia real”, ou seja, que o acusado divulgou informações falsas sabendo que eram inverídicas. Segundo Clare, a defesa pretende apresentar fotografias de Brigitte grávida, registros dela com os filhos e depoimentos técnicos de especialistas — sem detalhar quais.

O advogado ressaltou que a francesa está disposta a “fazer o que for preciso” para esclarecer os fatos. Emmanuel Macron também teria sido afetado pelas acusações e, em entrevista recente à Paris Match, afirmou que recorreu à Justiça por uma questão de honra.

“Trata-se de alguém que tinha plena consciência de que se tratava de informações falsas e ainda assim decidiu espalhá-las, com o objetivo de causar dano, movida por uma ideologia e vínculos com a extrema direita”, declarou.

