Primeira-dama da França precisará provar que é mulher; entenda
Influenciadora americana Candace Owens afirmou que a primeira-dama francesa nasceu homem
Por Leilane Teixeira
A primeira-dama da França, Brigitte Macron, declarou que está disposta a comprovar judicialmente que é mulher no processo que move contra a influenciadora norte-americana Candace Owens, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela BBC na quinta-feira, 18.
Owens, que possui milhões de seguidores e já atuou em veículos de mídia conservadora, repetiu em diversas ocasiões a alegação de que Brigitte teria nascido homem. Em março de 2024, chegou a dizer que colocaria “toda a sua reputação profissional” nessa versão.
Esses rumores circulam há alguns anos, mas ganharam repercussão em 2021, quando duas blogueiras francesas os mencionaram. O casal Macron venceu inicialmente uma ação contra elas, mas a decisão foi revertida neste ano.
Atualmente, Emmanuel e Brigitte Macron também processam Owens por difamação em Delaware, nos EUA. O advogado do casal, Tom Clare, afirmou ao podcast da BBC Fame Under Fire que a primeira-dama considera as acusações “profundamente perturbadoras”.
Nos Estados Unidos, em processos de difamação, é necessário comprovar “malícia real”, ou seja, que o acusado divulgou informações falsas sabendo que eram inverídicas. Segundo Clare, a defesa pretende apresentar fotografias de Brigitte grávida, registros dela com os filhos e depoimentos técnicos de especialistas — sem detalhar quais.
O advogado ressaltou que a francesa está disposta a “fazer o que for preciso” para esclarecer os fatos. Emmanuel Macron também teria sido afetado pelas acusações e, em entrevista recente à Paris Match, afirmou que recorreu à Justiça por uma questão de honra.
“Trata-se de alguém que tinha plena consciência de que se tratava de informações falsas e ainda assim decidiu espalhá-las, com o objetivo de causar dano, movida por uma ideologia e vínculos com a extrema direita”, declarou.
Quem é Candace Owens
- Candace Owens é uma das vozes mais influentes do conservadorismo nos Estados Unidos.
- Ela ganhou notoriedade em 2017 ao trabalhar para a organização Turning Point, de Charlie Kirk e para o grupo de mídia Daily Wire.
- Em 2024, lançou seu próprio podcast, Candace, no qual fez declarações polêmicas, incluindo críticas às vacinas contra a Covid-19 e teorias negacionistas sobre a chegada do homem à Lua.
- Neste ano, publicou no YouTube a série Becoming Brigitte (“Tornando-se Brigitte”, em tradução livre), onde apresentou diversas acusações consideradas falsas pela Justiça francesa,
- Em agosto, Owens chegou a afirmar em entrevista a Tucker Carlson que Macron seria “claramente homossexual”. Recentemente, reiterou que acredita em suas declarações e disse estar amparada pela liberdade de expressão nos EUA.
