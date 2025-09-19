Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROCESSO

Primeira-dama da França precisará provar que é mulher; entenda

Influenciadora americana Candace Owens afirmou que a primeira-dama francesa nasceu homem

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/09/2025 - 17:21 h
Esses rumores circulam há alguns anos, mas ganharam repercussão em 2021
Esses rumores circulam há alguns anos, mas ganharam repercussão em 2021 -

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, declarou que está disposta a comprovar judicialmente que é mulher no processo que move contra a influenciadora norte-americana Candace Owens, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela BBC na quinta-feira, 18.

Owens, que possui milhões de seguidores e já atuou em veículos de mídia conservadora, repetiu em diversas ocasiões a alegação de que Brigitte teria nascido homem. Em março de 2024, chegou a dizer que colocaria “toda a sua reputação profissional” nessa versão.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esses rumores circulam há alguns anos, mas ganharam repercussão em 2021, quando duas blogueiras francesas os mencionaram. O casal Macron venceu inicialmente uma ação contra elas, mas a decisão foi revertida neste ano.

Processo

Atualmente, Emmanuel e Brigitte Macron também processam Owens por difamação em Delaware, nos EUA. O advogado do casal, Tom Clare, afirmou ao podcast da BBC Fame Under Fire que a primeira-dama considera as acusações “profundamente perturbadoras”.

Nos Estados Unidos, em processos de difamação, é necessário comprovar “malícia real”, ou seja, que o acusado divulgou informações falsas sabendo que eram inverídicas. Segundo Clare, a defesa pretende apresentar fotografias de Brigitte grávida, registros dela com os filhos e depoimentos técnicos de especialistas — sem detalhar quais.

O advogado ressaltou que a francesa está disposta a “fazer o que for preciso” para esclarecer os fatos. Emmanuel Macron também teria sido afetado pelas acusações e, em entrevista recente à Paris Match, afirmou que recorreu à Justiça por uma questão de honra.

“Trata-se de alguém que tinha plena consciência de que se tratava de informações falsas e ainda assim decidiu espalhá-las, com o objetivo de causar dano, movida por uma ideologia e vínculos com a extrema direita”, declarou.

Leia Também:

Mulher leva R$ 467 milhões na loteria, mas quase perde tudo na Justiça
Justiça toma decisão após Trump processar jornal
Último eclipse solar de 2025: saiba horários e como acompanhar

Quem é Candace Owens

  • Candace Owens é uma das vozes mais influentes do conservadorismo nos Estados Unidos.
  • Ela ganhou notoriedade em 2017 ao trabalhar para a organização Turning Point, de Charlie Kirk e para o grupo de mídia Daily Wire.
  • Em 2024, lançou seu próprio podcast, Candace, no qual fez declarações polêmicas, incluindo críticas às vacinas contra a Covid-19 e teorias negacionistas sobre a chegada do homem à Lua.
  • Neste ano, publicou no YouTube a série Becoming Brigitte (“Tornando-se Brigitte”, em tradução livre), onde apresentou diversas acusações consideradas falsas pela Justiça francesa,
  • Em agosto, Owens chegou a afirmar em entrevista a Tucker Carlson que Macron seria “claramente homossexual”. Recentemente, reiterou que acredita em suas declarações e disse estar amparada pela liberdade de expressão nos EUA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brigitte macron Candace Owens Delaware difamação Emmanuel Macron EUA Extrema direita fake news frança liberdade de expressão processo judicial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Esses rumores circulam há alguns anos, mas ganharam repercussão em 2021
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Esses rumores circulam há alguns anos, mas ganharam repercussão em 2021
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Esses rumores circulam há alguns anos, mas ganharam repercussão em 2021
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Esses rumores circulam há alguns anos, mas ganharam repercussão em 2021
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x