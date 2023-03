PIB baiano encerra 2022 com crescimento de 2,6%

A economia baiana registrou crescimento de 2,6% no ano passado. Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o estado teve uma alta de 1,5% no Produto Interno Bruto (PIB) durante o quarto trimestre de 2022 na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Já na comparação com o terceiro trimestre de 2022, quando são eliminadas as influências sazonais ­– ajuste sazonal – houve retração de 0,7%. Em valor corrente, no 4º trimestre de 2022, o PIB baiano totalizou R$ 94,1 bilhões, sendo que aproximadamente R$ 83,5 bilhões são referentes ao Valor Adicionado (VA) e R$ 10,6 bilhões, aos impostos.

No que se refere aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 3,3 bilhões, a Indústria R$ 22,6 bilhões e os Serviços R$ 57,6 bilhões.

No ano de 2022, o PIB da Bahia totalizou R$ 401 bilhões, sendo R$ 356,8 bilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) e R$ 44,2 bilhões aos impostos. O valor adicionado dos grandes setores ficou distribuído da seguinte forma: Agropecuária (R$ 45,1 bilhões), Indústria (R$ 86,5 bilhões) e Serviços (R$ 225,2 bilhões).

Segundo a SEI, o desempenho positivo do quarto trimestre foi decorrente da expansão observada em dois setores: Agropecuária, com taxa positiva de 1,8%, e Serviços com crescimento de 3,0% – neste caso, o desempenho do setor de serviços foi determinante para o crescimento da atividade econômica baiana no período de referência.

O crescimento do setor agropecuário baiano no 4º trimestre do ano foi de 1,8%, com destaque para o incremento na produção pecuária. Já o conjunto das atividades agrícolas, apesar de ter pouca representatividade no quarto trimestre, contribuiu negativamente para o desempenho do setor.

O setor industrial da Bahia registrou, no 4º trimestre, variação negativa de -1,8%, sendo o único grande setor com retração. A queda do setor foi determinada pelo desempenho negativo dos segmentos da Indústria de transformação (-5,8%), Indústrias extrativas (-11,9%) e Construção civil (-0,8%). A atividade Produção e distribuição de eletricidade e água foi a única com desempenho positivo com alta de 13,4%, reduzindo assim a queda do setor.

O setor de Serviços registrou expansão de 3,0%, favorecido pelo bom desempenho do segmento da Administração pública (3,5%) ­– atividade com maior peso na economia baiana –, Transportes (3,7%) e Atividades imobiliárias (0,7%). Já as atividades comerciais registraram desempenho negativo no último trimestre (-0,6%). Por fim, destaca-se ainda o crescimento no grupo Outros Serviços com expansão de 5,4% no quarto trimestre de 2022.

O setor agropecuário baiano acumulou crescimento de 2,6% em 2022, resultado do desempenho positivo tanto da pecuária quanto da agricultura, com destaque para a expansão na produção de grãos, feijão, café, milho e soja.

O setor industrial da Bahia cresceu 2,0% no acumulado de 2022. Com exceção da Extrativa Mineral, que recuou 10,9%, todas as demais atividades do setor registram expansão. A atividade com maior peso no setor, indústria de transformação, fechou o ano com expansão de 0,2%; a Construção civil cresceu 2,6%; e a Produção e distribuição de Eletricidade e água registrou o melhor desempenho do setor com expansão de 11,8%.

O setor de Serviços da Bahia expandiu 2,9% de janeiro a dezembro de 2022, com destaque para os acumulados positivos nas atividades de Transportes (5,4%) e Outros Serviços (5,9%). Ainda dentro do setor, observou-se incremento nas Atividades imobiliárias (2,1%) e na Administração pública (2,0%). Já a atividade de comércio teve desempenho negativo em 2022 com recuo de 0,9%.