PIS/Pasep bloqueado: saiba como resolver divergências de dados

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Trabalhadores que identificarem o PIS/Pasep retido ou bloqueado não precisam se desesperar. O bloqueio pode acontecer devido a diversos motivos e pode ser regularizado e, em alguns casos, ser resolvido com a correção das informações cadastrais.

Por que o PIS/Pasep foi bloqueado ?

O abono salarial do PIS/Pasep pode ser retido ou bloqueado por quatro motivos principais.

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O primeiro motivo é divergência de dados pessoais, que ocorre quando as informações pessoais registradas nos sistemas do governo não coincidem com o que foi informado pelo empregador, como alterações no sobrenome após casamento ou divórcio.

Também pode ocorrer falhas nas informações do empregador, isso ocorre quando a empresa comete erros ou omissões ao transmitir os dados do contrato de trabalho ao eSocial.

O benefício ainda pode ser negado se não houver o preenchimento de todos os critérios exigidos por lei e se houver inconsistências gerais, como falhas na Carteira de Trabalho Digital, a Receita Federal e o CNIS.

Como regularizar o PIS/Pasep ?

Para regularizar a situação do PIS/Pasep e resolver divergências ou problemas de acesso ao benefício, os trabalhadores devem seguir os seguintes passos:

Identificar motivo do bloqueio

O primeiro passo é verificar a justificativa do impedimento pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, na aba “Benefícios", selecionando a opção "Abono Salarial".

Após isso, o sistema informará a causa do bloqueio. Entre as causas que podem aparecer estão: CPF divergente, vínculo não localizado, dados inconsistentes ou requisitos não atendidos.

Corrigir as divergências dos dados

Quando o problema envolve dados do titular, cabe ao próprio trabalhador providenciar a atualização. Entre os problemas que podem ser resolvidos estão:

Atualização do CPF : se houver divergência no nome, nome da mãe, data de nascimento ou sobrenome, a correção deve ser feita no portal da Receita Federal via conta : se houver divergência no nome, nome da mãe, data de nascimento ou sobrenome, a correção deve ser feita no portal da Receita Federal via conta Gov.br , ou presencialmente em casos específicos, como nome social.

Atualização do CNIS: para acertos no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o pedido pode ser realizado pelo portal ou aplicativo para acertos no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o pedido pode ser realizado pelo portal ou aplicativo Meu INSS . O prazo médio de análise é de 30 a 45 dias, ocorrendo a sincronização automática nos sistemas em seguida.

Correção de problemas de vínculo empregatício

Em casos onde aparece a mensagem de "vínculo não localizado", a falha costuma estar relacionada nas informações enviadas pelo empregador ao eSocial, como PIS digitado errado, datas de admissão ou desligamento incorretas ou omissão de meses.

Com isso, o trabalhador deve procurar o setor de Recursos Humanos (RH) do empregador para solicitar a retificação no eSocial. Após a correção, o sistema costuma atualizar o status do benefício em poucos dias.

Se caso a empresa recusar a correção, o trabalhador pode registrar uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho ou buscar regularização via Justiça do Trabalho.

Abrir um recurso administrativo

Se o trabalhador confirmar que cumpre todos os requisitos legais, como obter 5 anos de cadastro no PIS/Pasep, ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base e remuneração média dentro do limite, e não identificar divergências cadastrais.

O cidadão deve contestar a negação do benefício por meio dos seguintes meios:

Canais de contestação

Plataforma Facilita (no portal Gov.br)

Central Alô Trabalho

Superintendências Regionais do Trabalho

Como fica o calendário de pagamento do PIS/Pasep?

O calendário de pagamento do Abono Salarial permanece unificado pelo mês de nascimento, os valores ficarão disponíveis aos trabalhadores até o fim do calendário em 30 de dezembro deste ano.

Confira como fica o calendário do PIS/Pasep para os trabalhadores nascidos em: