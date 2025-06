Pix automático: saiba o que é e como funciona a novidade

Banco do Brasil libera novidade de "Pix Automático" - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

O Banco do Brasil liberou, nesta quinta-feira, 29, a função de “Pix automático” para todos seus clientes, sendo a primeira instituição a completar toda fase de testes estipulada pelo Banco Central, BC. De acordo com o cronograma oficial, a ferramenta será lançada para os outros bancos no dia 16 de junho. O Portal A TARDE tira agora todas as dúvidas sobre a novidade.

O Pix automático chega para facilitar pagamentos recorrentes a empresas, permitindo o agendamento de gastos periódicos, como contas de luz, mensalidades, serviços por assinatura, etc.

Como o Pix Automático vai funcionar?

A pessoa deve cadastrar sua empresa no Pix Automático;

Enviar ao cliente as informações da empresa, para autorização do débito (CNPJ; agência e conta; valor a ser pago; entre outros);

O cliente precisa autorizar o pagamento recorrente;

A partir daí, todo mês, o Banco do Brasil fará um Pix debitando seu cliente e transferindo para sua empresa.

É como o débito automático, mas com a segurança e a instantaneidade do Pix.

Já no caso do pagador, a pessoa pode acompanhar, alterar ou cancelar as autorizações ativas, diretamente no aplicativo do seu banco.

Pix Agendado x Pix Automático

Não se pode confundir os dois métodos de pagamento, o Pix Agendado, que foi lançado em 2024, também permite pagamentos recorrentes a empresas, porém a diferença entre os dois é que o Pix Agendado Recorrente dispensa a abertura de um convênio por parte da empresa.

Assim, o cliente recebe a chave Pix do cobrador, porém a digitação do valor, número de pagamentos e a periodização do débito fica a critério do pagador.

Já no Pix Automático, os valores e datas de pagamento são definidos pelo cobrador, com o pagante autorizando somente o débito da conta.

Qual a diferença do Pix Automático, para o débito automático?

De acordo com o Banco do Brasil, embora ambas sejam modalidades para pagamento recorrentes, o Pix permite que clientes de qualquer instituição que participem dessa modalidade autorizem o pagamento automático de suas despesas.

O débito automático tradicional exige que a empresa tenha um convênio com o banco, o que, na prática, limita o uso da modalidade a grandes empresas ou àquelas com infraestrutura tecnológica mais avançada. Já o Pix Automático também requer convênio, mas com um processo mais simplificado e automatizado.

Além disso, as autorizações de débito automático não serão válidas para o Pix Automático, com isso, o BC definiu novos requisitos para a autorização do Pix Automático.

Saldo Insuficiente, o que fazer?

Caso não haja recursos suficientes na conta, ou o limite do Pix seja ultrapassado, a pessoa será notificada pelo seu banco, e, no mesmo dia uma nova oportunidade de pagamento será aberta para recompor o saldo, ou solicitar um aumento no limite.

Somado a isso, o cliente também pode: