Pix volta a funcionar após apresentar falhas

Segundo o BC, o vazamento ocorreu entre 28 de setembro de 2023 e 16 de março de 2024 - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O serviço do Pix voltou à normalidade após apresentar falhas na manhã desta segunda-feira, 14, informou o Banco Central (BC). Durante toda a manhã, clientes de várias instituições financeiras reclamaram que o sistema de pagamentos instantâneos estava fora do ar.

Leia também:

>>>Pix terá novas regras a partir de 1º de novembro; confira

>>>Acabou a farra: Pix coloca valor máximo de transferência; entenda

>>>Entenda o Drex, moeda digital que promete ser mais inovadora que o Pix

O BC confirmou problemas técnicos na operação e em nota disse que foi corrigido.

“Houve a ocorrência de problemas técnicos no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) que afetaram o funcionamento do Pix durante a manhã desta segunda-feira (14/10). As equipes do Banco Central atuaram rapidamente, e o problema já se encontra resolvido”, informou o BC.