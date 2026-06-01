Preço do diesel cai R$ 0,35 para distribuidoras de todo o país

Siga o A TARDE no Google

O preço do óleo diesel A, de uso rodoviário, reduziu R$ 0,3515 por litro para distribuidoras de todo o Brasil, a partir desta segunda-feira, 1º. Segundo a Petrobras, a medida acontece no âmbito da subvenção econômica instituída pelo Governo Federal.

Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro. Este valor é 37,4% menor do que o preço praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação no período.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Impacto para o consumidor final

Segundo a Petrobras, para o consumidor final, o desconto em valor equivalente ao da subvenção econômica concedida através da referida Medida Provisória, neutralizará a reoneração de PIS e Cofins que também ocorrerá a partir de 1º de junho.

Nova subvenção

No último sábado, 30, o Governo Federal autorizou a concessão de nova subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no país, no valor de R$ 1,12 por litro, com o objetivo de estabilizar preço e oferta, de modo a garantir o abastecimento de diesel.

A Petrobras está avaliando os termos da nova subvenção.

O portal A TARDE tentou contato com a Acelen, principal distribuidora de combustíveis da Bahia, bem como com o Sindicombustíveis, para entender o impacto no estado, mas até o momento da publicação da matéria não obteve retorno.