Presidente Lula recebe Galípolo para assinatura de posse do BC

Galípolo e o presidente Lula - Foto: Reprodução/Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve assinar na tarde desta segunda-feira, 30, o termo de posse do novo presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, conforme informação foi confirmada à CNN pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP).

Segundo a agenda oficial de Lula, há um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP) e com Galípolo, às 15h.

Além disso, está prevista uma foto oficial do novo líder do BC com o presidente da Repúlica.

Há também a expectitiva de que os diretores indicados tenham os termos de posse assinados. Assim como Galípolo, eles assumem os cargos a partir do dia 1º de janeiro.

Nilton José Schneider assumirá a Diretoria de Política Monetaria, hoje ocupada pelo futuro comandante do BC. Izabela Moreira Correa irá para a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta e Gilneu Astolfi Vivan, para a Diretoria de Regulação.