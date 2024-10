Gabriel Galípolo será o próximo presidente do Banco Central

Ele teve nome aprovado com 66 votos a favor - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

O plenário do Senado aprovou na tarde desta terça-feira, 8, a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Antes, ele havia sido sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, e teve o nome chancelado com unanimidade. Ele teve 66 votos a favor e apenas cinco contra.

O atual diretor de Política Monetária da instituição financeira substituirá o presidente Campos Neto, após o mês de dezembro, quando termina o seu mandato. Indicado por Bolsonaro, o chefe do BC assumiu a cadeira em 2019.

Leia mais

>> Banco Central: sabatina de Galípolo no Senado tem data para acontecer

>> BC se prepara para aumentar taxa de juros após dois anos de corte

>>Senado não terá votações nesta semana; saiba o motivo

Já Galípolo foi indicado pelo presidente Lula (PT), em agosto deste ano, após reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Questionado sobre a sua relação com o chefe da República e do BC, o economista afirmou que mantém um ótimo laço com ambos.

“Tenho uma informação chata para dar para todos: a minha relação com o presidente é a melhor possível, com o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, eu sempre fui muito bem tratado pelos dois”, disse, durante sabatina.

A alteração da taxa de juros, o combate à alta da inflação e os vícios em apostas, as chamadas bets, também foram tratadas na sabatina do colegiado.

A partir de agora, está nas mãos do presidente Lula a nomeação do economista para o BC.