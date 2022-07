Produção baiana de grãos deve ser 8,2% maior em 2022

Neste mês de junho, a estimativa para o estado é de uma produção de cerca de 11,4 milhões de toneladas de grãos neste ano, 857,3 mil toneladas a mais do que o recorde de 2021 (10,5 milhões de toneladas). Apesar deste saldo positivo, houve leve revisão negativa da safra baiana de grãos frente a maio (-0,1% ou menos 7,3 mil toneladas), puxada pelo algodão herbáceo (-0,9% ou menos 11,9 mil toneladas).

Com base nas informações desta sexta avaliação, a Bahia seguirá, em 2022, com a sétima maior produção de grãos do país, colhendo 4,3% do total nacional. Mato Grosso continua na liderança, com 30,3% do total, seguido por Paraná (13,8%) e Goiás (10,6%). A previsão de junho é que, em 2022, 12 das 26 safras de produtos investigadas pelo IBGE na Bahia sejam maiores do que as de 2021.

A sexta estimativa para a safra baiana de cereais, leguminosas e oleaginosas (também conhecidos como grãos) prevê, em junho, que a produção deve chegar a 11.361.707 toneladas neste ano de 2022. Isso representa um aumento de 8,2% (ou mais 857.325 toneladas) em relação ao recorde de 2021 (10.504.382 toneladas).

No entanto, houve uma leve revisão negativa na previsão anual da safra de grãos no estado, na passagem de maio para junho (-0,1% ou menos 7.283 toneladas). Ela foi puxada pelo algodão herbáceo (-0,9% ou menos 11.939 mil toneladas).

A previsão do algodão na Bahia passou de 1,361 milhões de toneladas, em maio, para 1,349 milhões em junho. O motivo foi a redução no rendimento médio da safra, que caiu de 4.687 kg/hectare para 4.646 kg/hectare. A área plantada permaneceu a mesma entre os dois meses: 290.368 hectares.

Em nível nacional, a estimativa de junho para a safra de grãos 2022 também é de um novo recorde, de 261,4 milhões de toneladas, 3,2% acima (+8,2 milhões de toneladas) da obtida em 2021 (253,2 milhões de toneladas). Houve, porém, uma revisão negativa frente a maio (-0,6% ou menos 1,5 milhão de toneladas).

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) é realizado mensalmente pelo IBGE. O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas (grãos) engloba os seguintes produtos: arroz, milho, aveia, centeio, cevada, sorgo, trigo, triticale, amendoim, feijão, caroço de algodão, mamona, soja e girassol.

No mês de junho, com exceção do algodão herbáceo, que apresentou revisão negativa, todas as demais previsões de safra se mantiveram estáveis frente a maio.

O crescimento absoluto esperado na produção de soja em relação ao ano passado (+406,7 mil toneladas) é o maior no estado, seguido pelo milho 1ª safra (+290,8 mil toneladas) e pelo algodão herbáceo (+81,1 mil toneladas).