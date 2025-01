Projeções indicam que PIB deve crescer acima dos 2% em 2025

PIB do Brasil deve continuar crescendo - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O avanço do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 deve ser maior que 2%, segundo as projeções do Ministério da Fazenda, Banco Central (BC) e do mercado financeiro.

Segundo o Relatório Focus desta segunda-feira, 30, o mercado espera um avanço de 2,01%. O BC, em dezembro, revisou sua projeção para alta de 2,1%. A estimativa mais recente da Fazenda, de novembro, aponta crescimento de 2,5%.

Caso as projeções se concretizem esta será a quinto ano seguido em que o PIB avança acima de 2%. Ao mesmo tempo, será a primeira vez desde 2021 em que cresce abaixo dos 3%.