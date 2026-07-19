Quer ganhar dinheiro com aluguel? Conheça os 5 melhores bairros

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O mercado de aluguel por temporada segue aquecido no Brasil, impulsionado pelo crescimento do turismo e pelo avanço das plataformas de hospedagem. Um dos principais reflexos desse cenário é o desempenho do Airbnb, que colocou o Brasil entre seus três maiores mercados de expansão global, ao lado de Japão e Índia.

Pelo terceiro trimestre consecutivo, as reservas feitas por brasileiros cresceram mais de 20%, enquanto o número de novos usuários avançou 22% em relação ao ano anterior. O movimento tem aumentado a procura por imóveis compactos, como studios e apartamentos de um dormitório, voltados para locações de curta duração.

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No Nordeste, onde o turismo movimenta visitantes praticamente durante todo o ano, alguns bairros se destacam pela valorização imobiliária, infraestrutura e alta demanda por hospedagem.

Vale destacar que não existe um ranking oficial dos melhores bairros para investir em aluguel por temporada. A seleção abaixo considera indicadores como valorização imobiliária, força turística, infraestrutura e potencial de ocupação.

1. Cabo Branco (João Pessoa - PB)

Cabo Branco é um dos principais destinos para quem busca investir em imóveis no Nordeste. O bairro reúne características que favorecem a rentabilidade do aluguel por temporada, como:

Forte fluxo de turistas;

Orla valorizada;

Restaurantes e serviços;

Ciclovias;

Proximidade do Polo Turístico Cabo Branco;

Alta liquidez dos imóveis.

Segundo o Índice FipeZap, a região possui um dos maiores valores de aluguel residencial de João Pessoa.

2. Boa Viagem (Recife - PE)

Um dos bairros mais tradicionais do mercado imobiliário nordestino, Boa Viagem combina turismo e viagens de negócios.

Entre os principais diferenciais estão:

Praia urbana;

Hotéis;

Centros empresariais;

Aeroporto próximo;

Hospitais;

Centros comerciais.

Esse perfil garante ocupação durante boa parte do ano e mantém o bairro entre os mais valorizados do Recife.

3. Meireles (Fortaleza - CE)

Considerado o principal endereço turístico da capital cearense, Meireles recebe visitantes durante todo o ano.

A região concentra:

Avenida Beira-Mar;

Feirinha de Artesanato;

Restaurantes;

Hotéis;

Vida noturna.

O fluxo constante favorece especialmente apartamentos compactos destinados ao aluguel por temporada.

4. Ponta Verde (Maceió - AL)

Ponta Verde figura entre os bairros mais procurados por turistas que visitam Maceió.

A região oferece:

Praias urbanas;

Calçadão;

Comércio diversificado;

Bares;

Restaurantes.

Levantamento da MySide também coloca Maceió entre as cidades brasileiras com maior potencial de retorno para imóveis destinados ao Airbnb.

5. Rio Vermelho (Salvador - BA)

Conhecido pela intensa vida cultural e gastronômica, o Rio Vermelho mantém alta procura por hospedagem ao longo de praticamente todo o ano.

Entre os atrativos do bairro estão:

Turismo cultural;

Gastronomia;

Festas populares;

Vida noturna;

Proximidade do Centro Histórico.

A diversidade de atrações reduz a dependência da alta temporada e amplia as oportunidades para locações de curta duração.

O que torna um bairro atrativo para aluguel por temporada?

Mais do que estar próximo da praia, alguns fatores fazem diferença na rentabilidade de um imóvel voltado para plataformas como o Airbnb.

Turismo durante todo o ano, reduzindo períodos de vacância;

Boa infraestrutura urbana;

Comércio, bares e restaurantes nas proximidades;

Facilidade de acesso e mobilidade;

Oferta de apartamentos compactos;

Segurança para moradores e visitantes.

Mercado continua em expansão

O bom momento do aluguel por temporada acompanha a valorização do mercado imobiliário brasileiro. Segundo o Índice FipeZap, o aluguel residencial acumula alta de 8,68% nos últimos 12 meses, enquanto imóveis de um dormitório registram o maior valor médio de locação entre todas as tipologias.

Com turismo consolidado, valorização constante e demanda crescente por hospedagens flexíveis, bairros de João Pessoa, Recife, Fortaleza, Maceió e Salvador seguem entre os destinos mais promissores para quem busca investir em imóveis e gerar renda com aluguel por temporada.