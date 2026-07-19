ECONOMIA
Quer ganhar dinheiro com aluguel? Conheça os 5 melhores bairros
Turismo o ano inteiro e alta demanda colocam bairros de cinco capitais entre os mais promissores
O mercado de aluguel por temporada segue aquecido no Brasil, impulsionado pelo crescimento do turismo e pelo avanço das plataformas de hospedagem. Um dos principais reflexos desse cenário é o desempenho do Airbnb, que colocou o Brasil entre seus três maiores mercados de expansão global, ao lado de Japão e Índia.
Pelo terceiro trimestre consecutivo, as reservas feitas por brasileiros cresceram mais de 20%, enquanto o número de novos usuários avançou 22% em relação ao ano anterior. O movimento tem aumentado a procura por imóveis compactos, como studios e apartamentos de um dormitório, voltados para locações de curta duração.
No Nordeste, onde o turismo movimenta visitantes praticamente durante todo o ano, alguns bairros se destacam pela valorização imobiliária, infraestrutura e alta demanda por hospedagem.
Vale destacar que não existe um ranking oficial dos melhores bairros para investir em aluguel por temporada. A seleção abaixo considera indicadores como valorização imobiliária, força turística, infraestrutura e potencial de ocupação.
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1. Cabo Branco (João Pessoa - PB)
Cabo Branco é um dos principais destinos para quem busca investir em imóveis no Nordeste. O bairro reúne características que favorecem a rentabilidade do aluguel por temporada, como:
- Forte fluxo de turistas;
- Orla valorizada;
- Restaurantes e serviços;
- Ciclovias;
- Proximidade do Polo Turístico Cabo Branco;
- Alta liquidez dos imóveis.
Segundo o Índice FipeZap, a região possui um dos maiores valores de aluguel residencial de João Pessoa.
2. Boa Viagem (Recife - PE)
Um dos bairros mais tradicionais do mercado imobiliário nordestino, Boa Viagem combina turismo e viagens de negócios.
Entre os principais diferenciais estão:
- Praia urbana;
- Hotéis;
- Centros empresariais;
- Aeroporto próximo;
- Hospitais;
- Centros comerciais.
Esse perfil garante ocupação durante boa parte do ano e mantém o bairro entre os mais valorizados do Recife.
3. Meireles (Fortaleza - CE)
Considerado o principal endereço turístico da capital cearense, Meireles recebe visitantes durante todo o ano.
A região concentra:
- Avenida Beira-Mar;
- Feirinha de Artesanato;
- Restaurantes;
- Hotéis;
- Vida noturna.
O fluxo constante favorece especialmente apartamentos compactos destinados ao aluguel por temporada.
4. Ponta Verde (Maceió - AL)
Ponta Verde figura entre os bairros mais procurados por turistas que visitam Maceió.
A região oferece:
- Praias urbanas;
- Calçadão;
- Comércio diversificado;
- Bares;
- Restaurantes.
Levantamento da MySide também coloca Maceió entre as cidades brasileiras com maior potencial de retorno para imóveis destinados ao Airbnb.
5. Rio Vermelho (Salvador - BA)
Conhecido pela intensa vida cultural e gastronômica, o Rio Vermelho mantém alta procura por hospedagem ao longo de praticamente todo o ano.
Entre os atrativos do bairro estão:
- Turismo cultural;
- Gastronomia;
- Festas populares;
- Vida noturna;
- Proximidade do Centro Histórico.
A diversidade de atrações reduz a dependência da alta temporada e amplia as oportunidades para locações de curta duração.
O que torna um bairro atrativo para aluguel por temporada?
Mais do que estar próximo da praia, alguns fatores fazem diferença na rentabilidade de um imóvel voltado para plataformas como o Airbnb.
- Turismo durante todo o ano, reduzindo períodos de vacância;
- Boa infraestrutura urbana;
- Comércio, bares e restaurantes nas proximidades;
- Facilidade de acesso e mobilidade;
- Oferta de apartamentos compactos;
- Segurança para moradores e visitantes.
Mercado continua em expansão
O bom momento do aluguel por temporada acompanha a valorização do mercado imobiliário brasileiro. Segundo o Índice FipeZap, o aluguel residencial acumula alta de 8,68% nos últimos 12 meses, enquanto imóveis de um dormitório registram o maior valor médio de locação entre todas as tipologias.
Com turismo consolidado, valorização constante e demanda crescente por hospedagens flexíveis, bairros de João Pessoa, Recife, Fortaleza, Maceió e Salvador seguem entre os destinos mais promissores para quem busca investir em imóveis e gerar renda com aluguel por temporada.