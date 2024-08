Receita abre nesta sexta consulta ao 4º lote de restituição do IR

A consulta pode ser feita também por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda - Foto: Arquivo | Agência Brasil

A Receita Federal libera a partir das 10h desta sexta-feira, 23, a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2024. O valor total do crédito é de R$ 6,8 bilhões

No lote estarão incluídas 5.347.4416.091.572 restituições destinadas aos contribuintes, entre prioritários e não prioritários.

O crédito em conta será realizado durante todo o dia 30 de agosto. Também serão contempladas restituições residuais de exercícios anteriores.

Para saber se vai receber, o contribuinte deverá acessar o site da consulta da restituição neste link. Basta informar o CPF, a data de nascimento e o ano do exercício da declaração (2024) no site.

A consulta pode ser feita também por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, com versão para tabletes e smartphones dos sistemas Android, do Google, e iOS, da Apple. Além de saber sobre a liberação da restituição, o cidadão pode consultar também a situação cadastral de um CPF.

O dinheiro da restituição cai na conta informada pelo contribuinte na entrega da declaração ou na chave PIX indicada. Este é o penúltimo lote de restituição de 2024. Quem não receber agora, terá de esperar até o quinto lote, que será pago em 30 de setembro.

Quem recebe a restituição do IR no 4º lote?



Os primeiros a receber a restituição do IR são os contrinuintes do grupo prioritário. São eles:



15.077 contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos;



84.659 Pessoas com mais 60 anos;



7.168 Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave ;



27.372 Pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;



47.238 Moradores do Rio Grande do Sul atingidos por enchentes;



261.019 Pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida ou que pediram a restituição via PIX;



4.904.908 de contribuintes não prioritários.

Calendário de Restituição do Imposto de Renda 2024

1º lote de restituição - pago em 31 de maio



2º lote de restituição - pago em 28 de junho



3º lote de restituição - pago em 31 de julho



4º lote de restituição - consulta em 23 de agosto e pagamento dia 30



5º lote de restituição - pagamento em 30 de setembro.