Receita aciona Ambev sobre operações bilionárias envolvendo IR

A Ambev é alvo de questionamentos feitos pela Receita Federal em virtude de operações ligadas ao pagamento de Imposto de Renda (IR) sobre lucros no exterior. O órgão já autuou a empresa em R$ 12,6 bilhões por restituição de impostos pagos lá fora.

Segundo informações do Estadão, a origem da disputa é a compensação do IR devido no Brasil com o Imposto de Renda anual pago no exterior. Para a fabricante de bebida, ela pode usar os impostos pagos lá fora para abater do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) pagos no Brasil.

Já segundo a Receita, a prática é irregular como se o governo brasileiro estivesse pagando pelo imposto que a Ambev recolheu em outro País.

Em nota, a Ambev informou que não comenta casos em andamento. “Vale pontuar que cumprimos integralmente a legislação brasileira sobre lucros no exterior e já houve o reconhecimento no próprio Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) em caso semelhante a favor dos contribuintes”, disse a empresa.