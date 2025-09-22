Receita vai notificar adultos que moram com pais? Saiba resposta definitiva

Receita Federal emitiu um comunicado na sua página oficial - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Uma notícia de uma ação que seria feita pela Receita Federal tem circulado na mídia de que órgão iria iniciar a notificação de adultos que moram com os pais ou em imóveis de parentes. Em comunicado na página oficial, a Receita alertou que a informação é falsa.

A suposta informação dizia que a medida atingiria pessoas que moram em casas de terceiros sem contrato formal ou sem declarar o pagamento de aluguel.

Segundo o comunicado, tratava-se de uma suposta medida relacionada à criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB).

O sistema vai reunir todas as informações sobre imóveis num banco de dados nacional compartilhado por cartórios. Não tem relação com cobrança de imposto de quem vive com os pais.

"Têm circulado nas redes sociais fake news, aparentemente impulsionadas por políticos que fazem oposição ao governo, que a Receita Federal irá notificar adultos que moram com os pais a partir de 2026. A mentira tenta relacionar isso, de maneira confusa, com pagamentos de aluguel ou algo nesse sentido. Isso não existe, nem faz o menor sentido", disse a Receita Federal em comunicado oficial.

O órgão ainda sugeriu que as pessoas não acreditem em tudo o que leem em redes sociais. "Não caia em fake news, desconfie de quem mente pra você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação", concluiu.