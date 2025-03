Receita libera declaração do Imposto de Renda pré-preenchida; entenda

Receita Federal - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Receita Federal liberou nesta terça-feira, 18, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025. Inicialmente, foi informado que a modalidade só estaria disponível no dia 1º de abril. Agora, os dados serão informados em dois "lotes": um nesta terça e outro no dia 1º de abril.



A Receita afirmou que apenas o Programa Gerador de Declaração (PGD) do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) está disponível, até o momento. O PGD IRPF é um programa que precisa ser baixado no computador e está disponível desde a semana passada para download.

Ao entrar no programa, o usuário terá três opções: começar com a declaração totalmente em branco; começar com os dados da declaração do ano passado; e começar com a pré-preenchida (que junta dados do ano passado com informações deste ano).

No momento, a declaração pré-preenchida disponibiliza as seguintes informações: rendimentos e pagamentos informados por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB), Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED), Carnê-Leão, rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave, códigos de juros e restituições recebidos no ano-calendário.

A partir de 1º de abril, a pré-preenchida traz os dados faltantes, que são: saldos bancários, investimentos, imóveis adquiridos, doações realizadas no ano-calendário, informações sobre criptoativos, contas bancárias e ativos no exterior, além de informações de previdência.

Além disso, também a partir de 1º de abril, uma pré-preenchida estará disponível para quem fizer a declaração online, via site ou aplicativo do Meu Imposto de Renda. Nesse caso, o carregamento da pré-preenchida é automático (e já estará com todos os dados).

“É importante que o contribuinte tenha toda a documentação para que possa comparar com os dados disponibilizados na pré-preenchido”, alerta a Receita, em nota.

O Fisco espera receber 46,2 milhões de declarações, com dados referentes ao ano-base de 2024. Estão obrigados a enviar a declaração quem teve renda acima de R$ 33.888,00 em 2024 ou de R$ 169.440,00, no caso de trabalhadores rurais. O prazo para envio da declaração do IR vai até 30 de maio.