Rede de supermercados anuncia funcionamento 24h em meio a debate da escala 6x1

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Enquanto o debate sobre o fim da escala 6x1 ganha força em Brasília, grandes redes do varejo brasileiro começam a acelerar mudanças nas operações — e uma delas envolve justamente o funcionamento sem interrupção.

O Grupo Carrefour Brasil confirmou a ampliação do modelo de supermercados 24 horas e pretende alcançar 64 unidades funcionando nesse formato até o fim de 2026. A expansão acontece em meio às discussões sobre redução da jornada de trabalho e mudanças nas relações trabalhistas no país.

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As novas lojas com operação ininterrupta estarão espalhadas por cidades como São José dos Campos e Jundiaí, em São Paulo, além de Goiânia, Curitiba e Belo Horizonte.

Expansão será puxada pelo Atacadão

Segundo informações do setor varejista, boa parte desse crescimento está concentrada na bandeira Atacadão, que vem apostando em horários ampliados para atender consumidores em diferentes períodos do dia — incluindo a madrugada.

Além da expansão das lojas 24 horas, o grupo também pretende fortalecer o serviço Click & Retire, permitindo a retirada rápida de produtos comprados online em até duas horas para itens não alimentares.

A expectativa da empresa é encerrar 2026 com cerca de 470 unidades do Atacadão espalhadas pelo Brasil.

Mudança acompanha nova rotina dos consumidores



O avanço do modelo 24 horas acontece em um momento em que redes varejistas tentam se adaptar ao novo comportamento de consumo dos brasileiros.

Muitas pessoas trabalham em horários alternativos, enfrentam jornadas extensas ou preferem evitar supermercados cheios durante o dia. Com isso, o funcionamento ininterrupto passou a ser visto como uma estratégia para atrair clientes e ampliar conveniência.

“O consumidor mudou e nós estamos mudando também, acompanhando suas necessidades e buscando melhorar a sua jornada de compra”, afirmou Marco Alcolezi, diretor executivo de operações Hiper, Super e Proximidade do Grupo Carrefour Brasil, ao Supervarejo, ao O Tempo

“Para nós, isso é colocar sempre o cliente no centro das decisões. Neste sentido, ampliar o funcionamento dessas lojas para 24 horas mostra proximidade com o consumidor da região e também coloca a operação mais a serviço das pessoas”, completou.

Outras redes também apostam no formato

O movimento não acontece apenas no Carrefour.

Empresas como Minuto Pão de Açúcar, a rede de conveniência Oxxo e grupos regionais como Barbosa Supermercados e Lopes Supermercados também passaram a investir no modelo com horários ampliados.

A aposta do setor é que a praticidade e a flexibilidade de horário se tornem fatores cada vez mais importantes para conquistar consumidores nos próximos anos.

Debate sobre fim da escala 6x1 avança

A expansão dos supermercados 24 horas ocorre enquanto a discussão sobre o fim da escala 6x1 avança na Câmara dos Deputados.

A Comissão Especial responsável pela análise da proposta iniciou os trabalhos na última terça-feira, 05, com apresentação do plano do relator, o deputado federal Leo Prates.

A previsão é que o parecer seja votado entre os dias 25 e 26 de maio. Caso não haja pedido de vista, o texto poderá seguir para análise no plenário no dia 27.

O principal impasse envolve o prazo de adaptação das empresas e possíveis medidas de compensação. Enquanto o governo federal defende implementação imediata após promulgação, setores produtivos alegam risco de impacto operacional e demissões.

O debate também ganhou força após declarações do ex-ministro Fernando Haddad, que afirmou ser favorável ao fim da jornada 6x1 e prometeu defender mudanças no modelo de trabalho.