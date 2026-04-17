Preços da gasolina e do diesel sofrem redução na Bahia; saiba valores

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Preço da gasolina em posto de combustível em Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Refinaria de Mataripe, na Bahia, apresentou uma redução nos preços de seus combustíveis, diesel e gasolina, nesta quinta-feira, 16, seguindo a queda do valor do petróleo.

A commodity vem sofrendo pequenas variações de preço ao longo dos dias, flutuando entre US$ 95/US$ 98 (R$ 473,30/R$ 488,25) o barril. O movimento acontece após o preço por barril ter alcançado a alta de US$ 120 (R$ 597,85.

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A maior queda apresentada pela refinaria foi a do diesel marítimo, com uma diminuição de 11% quando comparado a última semana. O segundo maior reajuste foi o da gasolina, que baixou 4,5% no mesmo recorte.

O diesel S-10 caiu 3,5% e o S-500 teve queda de 3,6%.

Confira os preços:

Gasolina: de R$ 4,089 para R$ 3,903;

Diesel S-10: de R$ 6,144 para R$ 5,926;

Diesel S-500: de R$ 5,927 para R$ 5,709.

Movimento contrário a Petrobras

O movimento da Refinaria de Mataripe se mostrou contrário a Petrobras, que abandonou a paridade de importação em 2023, a Acelen, controladora da refinaria, acompanha o movimento externo semanalmente.