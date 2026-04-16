Publicações nas redes sociais podem facilitar malha fina do IR

A declaração deve ser feita até maio - Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

A Receita Federal está utilizando uma nova estratégia para realizar a famosa “malha fina” contra sonegadores do Imposto de Renda (IR). Utilizando a ajuda da Inteligência Artificial (IA), o órgão público tem analisado as redes sociais dos brasileiros.

De acordo com a Portaria RFB nº 647, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) poderá utilizar o recurso de IA para levantar dados e realizar triagens dos brasileiros através de seus posts.

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Entretanto, as informações devem ser verificadas por um auditor humano, garantindo a eficiência da inspeção. Os sistemas de IA também não devem ser utilizados para usos incompatíveis com direitos fundamentais, valores democráticos ou garantias constitucionais.

Ostentação acende alerta

A principal fonte de alerta para os fiscais da Receita Federal são os posts de ostentação, que exibem itens caros, como automóveis de luxo e roupas de grife. Além de viagens internacionais constantes e ida a restaurantes de alto padrão.

Caso o padrão de vida apresentado pela pessoa seja incompatível com o valor declarado no Imposto de Renda, a Receita entra com uma revisão da declaração, pedindo provas documentais do contribuinte.

A apresentação de comprovantes de compras e notas fiscais é essencial para comprovar que não há irregularidades na declaração. Porém, caso seja comprovada a irregularidade, o contribuinte deverá pagar uma multa de 75% a 150% do imposto apurado, além dos juros moratórios.