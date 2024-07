Saiba como um voo pode transformar Porto Seguro em 'hotspot turístico'

- Foto: Setur / Divulgação

Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, que já recebia voos de Buenos Aires, pela Gol Linhas Aéreas, a partir do aeroporto de Ezeiza, que fica a 31 km do centro da capital argentina, ganhou mais uma opção. No último sábado, 6, pousou na cidade do extremo sul baiano o voo direto de Buenos Aires, com operação da Aerolíneas Argentinas e saída do Aeroparque, o terminal da região central portenha.

Os 157 passageiros tiveram receptivo da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). A linha está disponível uma vez por semana (sábado) e passará para duas frequências em setembro (quarta e sábado), ampliando a liderança da Argentina como o maior polo emissor de turistas estrangeiros para a Bahia.

“Estamos operando com um Boeing 737-800 Max, de 165 lugares. O primeiro voo veio praticamente cheio, o que demonstra a viabilidade da linha. A vantagem é que a rota usa o Aeroparque, que fica na região central de Buenos Aires, uma comodidade para os passageiros, que não precisam se deslocar para o aeroporto de Ezeiza, distante do centro”, explicou o supervisor da Aerolíneas Argentinas, Diego Amaro.

Para garantir o aumento das operações no sistema aeroviário de Porto Seguro, o Governo do Estado investiu R$ 21,7 milhões na pavimentação asfáltica e ampliação da pista, o que permite o pouso e decolagem de aeronaves de maior porte. O equipamento atende às normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), garantindo o aumento no número de linhas diárias.



Para o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, o novo voo para a Costa do Descobrimento confirma o crescimento na entrada de turistas estrangeiros por aeroportos baianos, bem acima da média nacional. “Os visitantes internacionais estão escolhendo a Bahia para entrar no Brasil, com o estado registrando um índice seis vezes maior que o do país. Isso é uma demonstração de que as ações do governo baiano na prospecção de voos, promoção do destino, qualificação dos serviços e obras estruturantes estão no caminho certo”.