Salário mínimo: valor pode ficar R$10 menor com nova regra de reajuste

O salário mínimo em 2025 que antes subiria para R$ 1.528, marcando um aumento de R$ 116 (8,22%) em relação ao valor atual. Esse reajuste foi definido após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de novembro, que registrou variação de 0,33% e acumulado de 4,84% em 12 meses.

No entanto, o governo propôs mudança da regra de valorização do salário mínimo como parte do pacote fiscal apresentado há poucos dias. Caso a nova proposta do governo seja aprovada, a variação do PIB ficará limitada ao percentual de reajuste do arcabouço fiscal. Essa nova regra levaria o piso para R$ 1.518. Uma diferença de R$ 10.

Os cálculos para o reajuste de 2025 são os seguintes:

- Considerando o INPC de 12 meses até novembro de 2024, de 4,84%.

- Considerando o PIB de 2023, que foi de 3,2%.

- O salário mínimo, com base nesses índices, seria de R$ 1.527,71. Com o arredondamento, o valor final seria R$ 1.528, resultando em um aumento de 8,22%.

Nova regra fiscal:

Se a proposta for aprovada, o crescimento real do salário mínimo terá um teto de 2,5%. Assim, mesmo com o aumento pelo PIB de 3,2%, o crescimento seria limitado a 2,5%.

- O INPC em 12 meses até novembro de 2024: 4,84%.

- O aumento pelo PIB de 2023 (3,2%) ultrapassaria o teto, limitando-se a 2,5%.

Nesse cenário, o salário mínimo de 2025 seria de R$ 1.517,30. Com o arredondamento, o valor final seria R$ 1.518, um aumento de 7,51%.