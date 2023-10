Salvador deve ultrapassar 90% de ocupação no fim de semana

Salvador registrou uma taxa de ocupação de 88,62% da rede hoteleira nesta semana, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA). A expectativa é de que, para o final de semana, a ocupação dos hotéis soteropolitanos ultrapasse 90%, marca considerada expressiva por especialistas do setor ainda a três meses da alta temporada.

O turismo é um dos setores que maior promove o aumento da ocupação dos hotéis, aliado aos investimentos em infraestrutura e ao fortalecimento da identidade cultural na capital baiana. O setor é também foi responsável por representar 10,2% dos novos empregos na Bahia em julho.

O diretor de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura de Salvador (Secult), Gegê Magalhães, aponta que os investimentos realizados foram responsáveis pelo resultado deste mês de setembro. “Essa alta na ocupação hoteleira é o reflexo do trabalho que a Prefeitura vem fazendo, fortalecendo sua cultura, infraestrutura e potencializando suas áreas turísticas.”

A realização dos congressos das áreas de construção e de medicina foi considerada pelo presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, Silvio Pessoa, como “determinante” para que a cidade alcançasse esses números. “Isso demonstra a força e a pujança que eventos, congressos e convenções têm para a economia do turismo em Salvador. Esse final de semana faz sete anos que o antigo Centro de Convenções desabou e dez anos que o equipamento estava parado. Foi fundamental que a Prefeitura construísse esse novo Centro de Convenções, que está captando eventos e nos possibilitou atravessar o período de baixa estação”, ponderou.

Viviane Pessoa, diretora de Vendas e Marketing do Grand Hotel Stella Maris, destacou que o setor, em Salvador, conseguiu aproveitar bem os feriados prolongados que ocorreram em 2023. “Para nós, o crescimento da ocupação tem sido significativo. Esse é o período em que a gente consegue alcançar a melhor ocupação e a melhor diária média convertida durante a semana. Esse ano, com o número grande de feriados prolongados, conseguimos aproveitar bastante essa oportunidade, mesmo fora dessas datas prolongadas”

A previsão da ABIH-BA é que o mês finalize com um balanço muito positivo. “A expectativa é termos uma taxa de ocupação de setembro deste ano acima da registrada em 2022 e de 2019 (período antes da pandemia). Estes dados são fruto da divulgação do destino Salvador nos principais mercados que emitem turistas a Salvador”, apontou Luciano Lopes, presidente da associação.

Turismo de negócios

Considerado um dos principais fatores que alavancaram a ocupação dos hotéis em Salvador neste ano, o turismo de negócios e trabalho na alta estação de 2023 teve 99% de origem nacional e 1% internacional.

Homens são a maioria dos turistas, com 65.7%. O público feminino chegou a 34.3%, com renda média de R$ 5.526,85. O público permanece na capital baiana cerca de seis dias e tem um gasto médio na viagem de R$ 784,01. Até novembro, serão 12 eventos destinados a esse público, que vão reunir mais de 20 mil pessoas no Centro de Convenções Salvador.