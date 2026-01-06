Salvador lidera alta de imóveis e preços sobem acima da inflação

Metro quadrado na capital baiana em 2025 foi de R$ 7.972/m² - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

A capital baiana foi a cidade com a maior alta no preço da venda de imóveis em 2025. De acordo com balanço do Índice FipeZAP, Salvador registrou uma variação de 16,25% no ano - maior amostra entre as 56 cidades pesquisadas no Brasil.

No mês de dezembro de 2025, Salvador também ficou entre as capitais com maior valorização do metro quadrado, com alta de 1,25%, ficando atrás apenas de Belém (+1,54%).

Apesar da capital baiana estar liderando com a maior alta de 2025, o preço médio da venda de imóveis, que fechou em dezembro do ano passado, está entre uma das menores das capitais. O preço médio no mês na capital baiana fechou em R$ 7.972/m².

Entre os bairros com os maiores metro quadrado em dezembro de 2025 estão:

Barra - R$ 11.880 /m²

- R$ 11.880 /m² Caminho das Árvores - R$ 10.896 /m²

- R$ 10.896 /m² Ondina - R$ 10.479 /m²

- R$ 10.479 /m² Rio Vermelho - R$ 9.469 /m²

- R$ 9.469 /m² Brotas - R$ 8.651 /m²

- R$ 8.651 /m² Pernambués - R$ 8.388 /m²

- R$ 8.388 /m² Graça - R$ 8.082 /m²

- R$ 8.082 /m² Pituba - R$ 8.033 /m²

- R$ 8.033 /m² Imbuí - R$ 7.741 /m²

- R$ 7.741 /m² Itaigara - R$ 6.982 /m²

Preço de imóveis acima da inflação

Os preços dos imóveis residenciais fecharam com alta acumulada de 6,52% - a segunda maior variação anual dos preços de venda nos últimos 11 anos, sendo inferior apenas à apuração de 2024 (+7,73%).

A alta dos imóveis no ano passado também se destaca por ser maior que a inflação acumulada de 2025. A variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado nos 12 meses fechou em 4,18%.

No recorte tipológico, imóveis com um dormitório encerraram o ano com a maior valorização (+8,05%), contrastando com a menor variação média dos preços de unidades que contavam com quatro ou mais dormitórios (+5,34%).

O preço médio apurado em dezembro de 2025 foi de R$ 9.611/m². Entre os tipos de imóveis analisados, imóveis com um dormitório apresentaram o maior preço médio (R$ 11.669/m²), enquanto as unidades com dois dormitórios registraram o menor valor (R$ 8.622/m²).

Entre as 56 cidades analisadas, Balneário Camboriú registrou o maior metro quadrado R$ 14.906/m², logo após Itapema com R$ 14.843/m². Os menores foram em Pelotas/RS (R$ 4.386/m²) e Betim/MG (R$ 4.700/m²).