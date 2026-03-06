Menu
ECONOMIA
CRESCIMENTO

Salvador lidera avanço feminino no mercado financeiro regional

Bahia ganha mais de 2 mil novas investidoras na Bolsa em um ano

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

06/03/2026 - 16:27 h

Presença feminina no mercado financeiro nordestino deixou de ser uma oscilação
O número de mulheres que investem em renda variável na Bahia apresentou um crescimento de 4,81% entre 2024 e 2025. Segundo dados da B3, o estado saltou de 48.742 para 51.087 investidoras no período, consolidando-se como um dos principais mercados femininos do Nordeste em volume absoluto.

Indústria da Bahia recebe R$ 9,1 bilhões em investimentos do BNDES
Guerra faz gasolina passar de R$ 7 na Bahia; veja quanto custa rodar 100km
Banco Central inicia a retirada definitiva das cédulas clássicas em todo o Brasil

O desempenho baiano e de outros estados nordestinos, como Ceará (6,94%) e Alagoas (6,76%), superou a média de crescimento nacional, que foi de 3,98%. No total, o país ganhou mais de 54 mil novas investidoras no último ano.

Estratégia e valor investido

Apesar de ocuparem 26% do total de contas na Bolsa, as mulheres apresentam um perfil mais estratégico e de longo prazo. O estoque médio investido por elas é de R$ 3.029, praticamente o dobro do valor médio registrado entre os homens, que é de R$ 1.682.

Larissa Falcão, líder da XP no Norte e Nordeste
Larissa Falcão, líder da XP no Norte e Nordeste | Foto: Agência LK

Larissa Falcão, líder da XP no Norte e Nordeste, afirma que esse movimento indica um amadurecimento. De acordo com a especialista, as investidoras buscam mais informações e planejamento antes de entrar no mercado, priorizando a segurança e a construção de patrimônio.

O cenário em março de 2026 aponta que a presença feminina no mercado financeiro nordestino deixou de ser uma oscilação sazonal para se tornar uma mudança estrutural, impulsionada pelo acesso à informação e por assessorias voltadas à realidade regional.

x