CHEGOU AO FIM
Banco Central inicia a retirada definitiva das cédulas clássicas em todo o Brasil
Mudança faz os bancos de todo o país recolherem as notas antigas no caixa
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
O Banco Central iniciou um processo gradual para retirar de circulação em todo o Brasil as cédulas pertencentes à primeira família do real, emitidas em 1994 durante a implantação do Plano Real.
As notas que o Banco Central vai retirar de circulação continuam válidas e podem ser usadas normalmente pela população, no entanto, quando chegam às instituições financeiras, deixam de ser redistribuídas ao público.
De acordo com o Banco Central, a estratégia tem como objetivo renovar o papel-moeda em circulação no país.
Por que as notas antigas estão sendo retiradas?
As cédulas da primeira série do real foram introduzidas no início da atual moeda brasileira e permaneceram em circulação por muitos anos. Com o tempo, muitas delas passaram a apresentar desgaste e padrões de segurança considerados antigos.
Por isso, o Banco Central determinou que, ao retornarem ao sistema bancário, essas notas sejam recolhidas e substituídas gradualmente por versões mais recentes.
O que muda para quem usa dinheiro em espécie?
Para o consumidor, praticamente nada muda no curto prazo. As cédulas antigas continuam aceitas em compras, pagamentos e outras transações.
A diferença acontece apenas dentro dos bancos. Sempre que uma dessas notas aparece em depósitos, pagamentos ou trocas de dinheiro, ela é separada e não volta a circular.
Assim, embora ainda possam aparecer no comércio, a tendência é que desapareçam aos poucos do cotidiano.
Leia Também:
Como funciona o recolhimento nas agências?
Nos caixas bancários, as cédulas da primeira família do real são identificadas e retiradas do fluxo normal de dinheiro. Depois disso, passam por processos internos de custódia e substituição.
Esse mecanismo permite renovar o papel-moeda e reduzir a circulação de notas desgastadas, ao mesmo tempo em que amplia a presença de cédulas mais modernas.
Nota comemorativa de R$ 10 também entra no processo
A retirada progressiva também inclui a cédula comemorativa de R$ 10 lançada no ano 2000 para marcar os 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil.
Apesar de ter sido emitida em quantidade menor, essa nota seguirá o mesmo procedimento: quando chegar ao sistema bancário, será recolhida e substituída por cédulas mais recentes.
Processo será gradual
O recolhimento das notas antigas não exige que a população vá aos bancos trocar dinheiro. A substituição acontece naturalmente, à medida que as cédulas voltam ao sistema financeiro.
Com o passar do tempo, o público deverá encontrar cada vez menos dessas notas antigas em circulação, enquanto as versões mais novas passam a predominar no dia a dia.
Por que o Banco Central está retirando as cédulas antigas do real?
O Banco Central decidiu retirar as cédulas da primeira família do real devido ao desgaste e à obsolescência dos padrões de segurança. O objetivo é substituir essas notas por versões mais modernas e seguras.
As cédulas antigas ainda são válidas?
Sim, as cédulas da primeira família do real continuam válidas e podem ser usadas em transações e pagamentos até que não sejam mais redistribuídas pelos bancos.
O que muda para quem usa dinheiro em espécie?
Para o consumidor, não há mudanças imediatas; as notas antigas ainda são aceitas no comércio, mas sua disponibilidade irá diminuir gradualmente à medida que forem recolhidas pelos bancos.
Como ocorre o recolhimento das cédulas nas agências?
Nas agências, as notas da primeira família do real são identificadas e retiradas do fluxo normal, passando por processos internos para custódia e substituição, visando renovar o papel-moeda.
E quanto à nota comemorativa de R$ 10?
A nota comemorativa de R$ 10 também será retirada do circulante conforme retornar ao sistema bancário, seguindo o mesmo processo das outras cédulas antigas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes