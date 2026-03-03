Banco Central inicia a retirada definitiva das cédulas clássicas em todo o Brasil

Siga o A TARDE no Google

O Banco Central iniciou um processo gradual para retirar de circulação em todo o Brasil as cédulas pertencentes à primeira família do real, emitidas em 1994 durante a implantação do Plano Real.

As notas que o Banco Central vai retirar de circulação continuam válidas e podem ser usadas normalmente pela população, no entanto, quando chegam às instituições financeiras, deixam de ser redistribuídas ao público.

De acordo com o Banco Central, a estratégia tem como objetivo renovar o papel-moeda em circulação no país.

Por que as notas antigas estão sendo retiradas?

As cédulas da primeira série do real foram introduzidas no início da atual moeda brasileira e permaneceram em circulação por muitos anos. Com o tempo, muitas delas passaram a apresentar desgaste e padrões de segurança considerados antigos.

Por isso, o Banco Central determinou que, ao retornarem ao sistema bancário, essas notas sejam recolhidas e substituídas gradualmente por versões mais recentes.

O que muda para quem usa dinheiro em espécie?

Para o consumidor, praticamente nada muda no curto prazo. As cédulas antigas continuam aceitas em compras, pagamentos e outras transações.

A diferença acontece apenas dentro dos bancos. Sempre que uma dessas notas aparece em depósitos, pagamentos ou trocas de dinheiro, ela é separada e não volta a circular.

Assim, embora ainda possam aparecer no comércio, a tendência é que desapareçam aos poucos do cotidiano.

Como funciona o recolhimento nas agências?

Nos caixas bancários, as cédulas da primeira família do real são identificadas e retiradas do fluxo normal de dinheiro. Depois disso, passam por processos internos de custódia e substituição.

Esse mecanismo permite renovar o papel-moeda e reduzir a circulação de notas desgastadas, ao mesmo tempo em que amplia a presença de cédulas mais modernas.

Nota comemorativa de R$ 10 também entra no processo

A retirada progressiva também inclui a cédula comemorativa de R$ 10 lançada no ano 2000 para marcar os 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil.

Apesar de ter sido emitida em quantidade menor, essa nota seguirá o mesmo procedimento: quando chegar ao sistema bancário, será recolhida e substituída por cédulas mais recentes.

Processo será gradual

O recolhimento das notas antigas não exige que a população vá aos bancos trocar dinheiro. A substituição acontece naturalmente, à medida que as cédulas voltam ao sistema financeiro.

Com o passar do tempo, o público deverá encontrar cada vez menos dessas notas antigas em circulação, enquanto as versões mais novas passam a predominar no dia a dia.