Seminário na ACB debate negócios e qualidade do gasto público no país

Seminário foi uma iniciativa da Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O Seminário “Qualidade do Gasto Público e a Melhoria do Ambiente de Negócios”, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 14, reuniu diversos empresários e políticos, na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), em Salvador, para debater temas como inovação no varejo, cadeia de eventos, turismo, eficiência do Estado e desenvolvimento econômico.

O evento foi uma iniciativa da Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo (FPE), que foi representada no seminário pelo seu presidente, Joaquim Passarinho (PL-PA), e pelo vice-presidente, o deputado federal Zé Neto (PT-BA). Outros parlamentares também se fizeram presentes, como Claudio Cajado (PP-BA), Leo Prates (PDT-BA), Otto Alencar Filho (PSD-BA) e Rogéria Santos (Republicanos-BA).

Representando a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), estiveram na ACB os deputados estaduais Eduardo Salles (PP-BA) e Robinson Almeida (PT-BA).

Anfitrião do evento, o presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, exaltou a instituição, como representante dos empresários baianos.

“Mais um evento espetacular. A gente está aqui há 213 anos, bicentenária. Com muita satisfação e orgulho, a gente vê a casa-mãe do associativismo, a primeira casa de associativismo das Américas, tendo essa capacidade de agregar, integrar todas as representações de classe empresariais, nossos representantes do Executivo e do Legislativo, para que a gente possa discutir a aproximação harmoniosa de toda a sociedade brasileira, desse povo que tem a soberania do nosso país, desta nação espetacular. É isso que eu espero de cada encontro desses”, disse Cavalcanti.

Vice-presidente de Sustentabilidade da ACB, a empresária Isabela Suarez afirmou ao Portal A TARDE que um evento desse tipo é fundamental para ampliar o diálogo entre os representantes das classes produtivas e aqueles que planejam e executam as políticas públicas.

“A importância deste evento se dá por diversas razões. Uma delas é a retomada do protagonismo da Associação Comercial da Bahia, representação de classe que sempre atuou em prol dos interesses empresariais, ao promover o encontro do empresariado com representantes do Poder Público. Afinal de contas, se o objetivo deste evento é tentar melhorar o ambiente de negócios no Brasil, é mais do que necessário que exista essa escuta de ambos os lados”, defendeu a empresária.

Também ao Portal A TARDE, Zé Neto falou da importância de retirar o componente “polarização ideológica” de alguns debates públicos, especialmente no tema da economia. Segundo ele, essa é uma questão de Estado e não de governo.

“A gente tem a necessidade de perceber que tem temas que não devem estar no elenco ideológico. Tem que sair disso. São temas civilizatórios, necessários aos Estados e não aos governos. Boa parte da temática econômica é tema de Estado. É preciso ter bom senso para sentar e resolver”, argumentou o vice-presidente da FPE.

Durante sua explanação, o deputado estadual cobrou que o governo do estado — representado no evento pelo secretário estadual Manoel Vitório, da Fazenda — se manifeste sobre o projeto do Código de Defesa do Contribuinte, pautado pela ACB há pelo menos 10 anos.

“Há um anseio muito grande de toda a Assembleia Legislativa pela aprovação do Código de Defesa do Contribuinte, que foi pautado por esta Casa há 10 anos e nós precisamos que o governo se debruce sobre isso, para que nós tenhamos um palco de discussões importantes entre a sociedade civil organizada e o governo do estado da Bahia”, afirmou Salles, para aplausos do público presente.

O evento foi encerrado com uma fala do presidente da FPE, Joaquim Passarinho, que exaltou a parceria com Zé Neto e a decisão de escolher a Bahia como o segundo palco para o encontro, depois apenas de São Paulo.

“São Paulo é aquela máquina. Mas o segundo está sendo aqui na Bahia. Já tinha conversado com o secretário [Manoel Vitório] uma vez e sei da sua eficiência também. Mas nós temos alguns desafios. A qualidade do gasto público é esse desafio. Nós precisamos de investimento público, não arrecadando mais, mas melhorando o nosso gasto”, concluiu o deputado do PL.