Seminovos são comprados 5 vezes mais do que 0 KM no Brasil

- Foto: Auto Shopping Itapoan | Divulgação

A revenda dos veículos usados no Brasil tem aumentado em comparação aos novos. Segundo dados da Fenauto, a procura por automóveis seminovos aumentou 15% em 2025 e a previsão é de que supere 18 milhões de vendas até o fim do ano.

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavae), em 2025, 5,4 carros usados são vendidos no Brasil para cada veículo zero quilômetro. Em 2024, o número era 4,6.

Ecolha popular entre autônomos

Os carros com até três anos de fabricação tiveram alta de 40% ao longo do ano, sendo o tipo mais procurado. A escolha foi mais popular entre trabalhadores autônomos, que atuam como motoristas ou entregadores por aplicativos.

Ainda segunda Fenauto, a venda de carros usados foi o maior da série histórica, iniciada em 2012. Até a segunda semana de dezembro foram 17,9 milhões de carros usados vendidos, sendo 3,3 milhões de seminovos.