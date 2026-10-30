OPORTUNIDADE
Senai oferece auxílio de até R$ 858 por mês; veja quem pode receber
oportunidades fazem parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras,
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional que oferecem bolsa-auxílio mensal de até R$ 858, além de auxílio-alimentação. Somente em São Paulo, são disponibilizadas 300 vagas em diferentes áreas da indústria.
As oportunidades fazem parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de novembro, pela internet ou presencialmente nas unidades participantes.
O programa contempla cinco estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul.
Quem pode receber a bolsa de R$ 858?
Todos os participantes selecionados recebem uma bolsa mensal de R$ 660, além de auxílio-alimentação durante a formação.
Para mulheres com filhos de até 11 anos completos, o benefício mensal é ampliado para R$ 858.
- Para participar, os candidatos precisam atender aos seguintes critérios:
- Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica;
- Ter renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo;
- Residir na área de abrangência do curso escolhido;
- Cumprir os requisitos mínimos de escolaridade exigidos para a formação.
O processo seletivo prioriza mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência.
Quais cursos estão disponíveis?
Em São Paulo, as 300 vagas estão distribuídas entre unidades do Senai em Cubatão, Paulínia, Mauá e São José dos Campos.
Confira as oportunidades:
- Caldeireiro: 220 vagas, distribuídas entre as quatro unidades;
- Pedreiro Refratarista: 20 vagas, em Cubatão;
- Soldador no Processo de Eletrodo: 20 vagas, em Cubatão;
- Sinaleiro Amarrador: 20 vagas, em São José dos Campos;
- Almoxarife de Obras: 20 vagas, em São José dos Campos.
As aulas serão realizadas nos turnos da manhã, tarde ou noite, conforme a disponibilidade de cada unidade e curso.
Como fazer a inscrição?
Os interessados devem acessar o site oficial do Programa Autonomia e Renda Petrobras, no endereço www.autonomiaerenda.com.br, ou procurar presencialmente a secretaria de uma unidade participante do Senai.
O prazo para inscrição termina em 3 de novembro.
Além da qualificação técnica, os alunos terão acesso ao Acompanhamento para o Desenvolvimento Humano, metodologia desenvolvida pela Firjan SESI que busca fortalecer habilidades socioemocionais e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho.
A iniciativa é realizada pela Petrobras em parceria com a Firjan SENAI SESI e os departamentos regionais do Senai e do Sesi nos estados contemplados.