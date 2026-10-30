Senai oferece auxílio de até R$ 858 por mês; veja quem pode receber

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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional que oferecem bolsa-auxílio mensal de até R$ 858, além de auxílio-alimentação. Somente em São Paulo, são disponibilizadas 300 vagas em diferentes áreas da indústria.

As oportunidades fazem parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de novembro, pela internet ou presencialmente nas unidades participantes.

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O programa contempla cinco estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul.

Quem pode receber a bolsa de R$ 858?

Todos os participantes selecionados recebem uma bolsa mensal de R$ 660, além de auxílio-alimentação durante a formação.

Para mulheres com filhos de até 11 anos completos, o benefício mensal é ampliado para R$ 858.

Para participar, os candidatos precisam atender aos seguintes critérios:

Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

Ter renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo;

Residir na área de abrangência do curso escolhido;

Cumprir os requisitos mínimos de escolaridade exigidos para a formação.

O processo seletivo prioriza mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência.

Quais cursos estão disponíveis?

Em São Paulo, as 300 vagas estão distribuídas entre unidades do Senai em Cubatão, Paulínia, Mauá e São José dos Campos.

Confira as oportunidades:

Caldeireiro: 220 vagas, distribuídas entre as quatro unidades;

Pedreiro Refratarista: 20 vagas, em Cubatão;

Soldador no Processo de Eletrodo: 20 vagas, em Cubatão;

Sinaleiro Amarrador: 20 vagas, em São José dos Campos;

Almoxarife de Obras: 20 vagas, em São José dos Campos.

As aulas serão realizadas nos turnos da manhã, tarde ou noite, conforme a disponibilidade de cada unidade e curso.

Como fazer a inscrição?

Os interessados devem acessar o site oficial do Programa Autonomia e Renda Petrobras, no endereço www.autonomiaerenda.com.br, ou procurar presencialmente a secretaria de uma unidade participante do Senai.

O prazo para inscrição termina em 3 de novembro.

Além da qualificação técnica, os alunos terão acesso ao Acompanhamento para o Desenvolvimento Humano, metodologia desenvolvida pela Firjan SESI que busca fortalecer habilidades socioemocionais e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho.

A iniciativa é realizada pela Petrobras em parceria com a Firjan SENAI SESI e os departamentos regionais do Senai e do Sesi nos estados contemplados.