Soma do 13º salário este ano será 10,3% maior; prevê Dieese

O valor médio por trabalhador é de R$ 3.096,78 - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A primeira parcela do décimo terceiro salário deve ser paga até esta sexta-feira, 29. A segunda parcela, para trabalhadores com carteira assinada, será depositada a partir de 1º de dezembro e deve ser paga até 20 de dezembro. Segundo o Dieese, o décimo terceiro injetará R$ 321,4 bilhões na economia, com um valor médio de R$ 3.096,78 por trabalhador.

De acordo com a entidade, o 13º aquecerá o comércio, serviços e o mercado interno. Rodolfo Viana, economista responsável pela subseção do Dieese no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, afirma que o montante a ser pago é R$ 30 bilhões superior ao que se pagou em 2023 (R$ 291 bi).

Leia mais

>> Primeira parcela do décimo terceiro deve ser depositada até esta sexta

>> Dólar dispara e bate R$ 6,11 após anúncio de pacote do governo

“Esse aumento, de 10,3%, é produto da melhora do mercado de trabalho, com mais empregos, da elevação nos salários, como mostram os dados de reajuste das diversas categorias. E também da política de valorização do salário mínimo, que introduz ganho real ao Piso Nacional, aumentando a renda dos formais, aposentados e pensionistas, elevando o montante a ser pago”.

Rodolfo afirma que os valores do 13º dinamizam o comércio no final de ano. “No Dieese não realizamos estudo sobre o impacto direto do 13º salário nas vendas, mas, pelo aumento nas contratações temporárias, verificamos que o benefício aquece a economia”. Rodolfo ressalva: “Por causa de nossos juros historicamente altos, é fundamental a pessoa ao receber o 13°, primeiro, quitar dívidas, pra não cair na armadilha dos juros”.