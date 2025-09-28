Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Summit de Negócios Made in Bahia recebe economista-chefe da XP

Evento será nos dias 5 e 6 de novembro, em Salvador, e terá painel sobre economia do país e impactos da geopolítica; inscrições estão abertas

Redação

Por Redação

27/09/2025 - 9:11 h | Atualizada em 28/09/2025 - 7:14
Summit de Negócios Made in Bahia vai debater economia e geopolítica
Summit de Negócios Made in Bahia vai debater economia e geopolítica -

O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 traz uma discussão essencial para o momento: “A economia do Brasil: perspectivas, competitividade e desafios frente à geopolítica mundial”, com o renomado economista-chefe da XP, Caio Megale. O painel fará uma ponte entre o macro (Brasil e mundo) e o local (Bahia), debatendo como fatores externos impactam o ambiente de negócios no estado.

Caio Megale irá debater economia e geopolítica
Caio Megale irá debater economia e geopolítica | Foto: Divulgação

Com sua segunda edição agendada para os dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, o evento consolida-se como o principal encontro de negócios do estado.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site https://summitmadeinbahia.com.br/ e pela plataforma Sympla.

A importância desse tema fica mais clara ao observarmos o desempenho econômico recente da Bahia: no primeiro trimestre de 2025, o estado registrou crescimento de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB) em relação ao mesmo período do ano anterior.

No acumulado do primeiro semestre, a expansão foi de 2,7%. Os dados são da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e esse avanço foi puxado pelos setores de serviços, indústria e agropecuária.

Os números demonstram que, mesmo em um ambiente de incertezas macroeconômicas, a Bahia responde com resiliência. No cenário nacional, o Brasil se depara com desafios como pressões cambiais e tensões geopolíticas com repercussão no comércio, investimentos estrangeiros e cadeias produtivas.

O painel será uma oportunidade de refletir como essas variáveis influenciam o estado e projetar caminhos de competitividade a partir de 2026.

Para Carlos Falcão, presidente do Business Bahia, uma das empresas realizadoras do evento, trazer temas de relevância macroeconômica e internacional ao contexto baiano é uma forma de fortalecer a base de tomadas de decisão local.

“Ter acesso a análises qualificadas é essencial para que o empresariado baiano se prepare para desafios nacionais e globais e identifique oportunidades de crescimento”, comenta.

O evento é uma realização conjunta do Grupo Business Bahia, da Zoom Imagem, do LIDE Bahia e da Zum Brazil Eventos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site.

