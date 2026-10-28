Supermercados registram alta nas vendas após proibição das bets

As vendas do varejo alimentar cresceram no Brasil nas semanas de 5 a 11 e de 12 a 18 de outubro de 2026, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior.



Segundo levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a alta foi de 6,5% na primeira semana e de 6,3% na segunda.

De acordo com a entidade, o crescimento ocorreu após a publicação da Medida Provisória 1.394/2026, em 25 de setembro, que, segundo o texto divulgado, proibiu as plataformas de apostas "bets"no país.



A Abras avalia que a medida pode ter contribuído para ampliar o consumo das famílias, especialmente na compra de produtos essenciais, como arroz, óleo, macarrão e café.

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Sul lidera crescimento nas vendas

Na semana de 5 a 11 de outubro, as maiores altas foram registradas na Região Sul e em Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro, ambas com 10,6%. O Nordeste teve crescimento de 6,5%, seguido pelo interior de São Paulo, com 5,6%, e pela Grande Rio de Janeiro, com 4%.

Na semana seguinte, a Região Sul permaneceu na liderança, com alta de 9%. Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro registraram crescimento de 7,1%, enquanto a Grande Rio de Janeiro teve aumento de 6%. O Nordeste apresentou alta de 4,5%, e o Centro-Oeste, de 3,5%.

Abras aponta possível relação com as bets

A associação também citou dados atribuídos ao Banco Central sobre a redução nas transações via Pix após a medida contra as apostas. Segundo a Abras, a queda teria sido inicialmente de 10% e, posteriormente, passado a 7%.

Apesar da coincidência entre a medida e o aumento das vendas, os números apresentados não comprovam, por si só, que a restrição às plataformas de apostas tenha causado o crescimento do consumo. Outros fatores econômicos também podem influenciar o comportamento de compra das famílias.