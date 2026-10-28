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ECONOMIA

Supermercados registram alta nas vendas após proibição das bets

Um levantamento mostra 6,5% na primeira semana de outubro

Evellyn Teixeira
Por
As vendas do varejo alimentar cresceram no Brasil nas primeiras semanas de outubro
As vendas do varejo alimentar cresceram no Brasil nas primeiras semanas de outubro - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As vendas do varejo alimentar cresceram no Brasil nas semanas de 5 a 11 e de 12 a 18 de outubro de 2026, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a alta foi de 6,5% na primeira semana e de 6,3% na segunda.

De acordo com a entidade, o crescimento ocorreu após a publicação da Medida Provisória 1.394/2026, em 25 de setembro, que, segundo o texto divulgado, proibiu as plataformas de apostas "bets"no país.

A Abras avalia que a medida pode ter contribuído para ampliar o consumo das famílias, especialmente na compra de produtos essenciais, como arroz, óleo, macarrão e café.

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Sul lidera crescimento nas vendas

Na semana de 5 a 11 de outubro, as maiores altas foram registradas na Região Sul e em Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro, ambas com 10,6%. O Nordeste teve crescimento de 6,5%, seguido pelo interior de São Paulo, com 5,6%, e pela Grande Rio de Janeiro, com 4%.

Na semana seguinte, a Região Sul permaneceu na liderança, com alta de 9%. Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro registraram crescimento de 7,1%, enquanto a Grande Rio de Janeiro teve aumento de 6%. O Nordeste apresentou alta de 4,5%, e o Centro-Oeste, de 3,5%.

Abras aponta possível relação com as bets

A associação também citou dados atribuídos ao Banco Central sobre a redução nas transações via Pix após a medida contra as apostas. Segundo a Abras, a queda teria sido inicialmente de 10% e, posteriormente, passado a 7%.

Apesar da coincidência entre a medida e o aumento das vendas, os números apresentados não comprovam, por si só, que a restrição às plataformas de apostas tenha causado o crescimento do consumo. Outros fatores econômicos também podem influenciar o comportamento de compra das famílias.

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