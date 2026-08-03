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ECONOMIA

Uber testa cobrança extra inédita por viagem oferecida; mudança pode chegar ao Brasil

Aplicativo passou a cobrar uma taxa por corrida enviada em dois países europeus

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Uber testa nova taxa cobrada dos motoristas
Uber testa nova taxa cobrada dos motoristas - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Uber iniciou um novo modelo de cobrança para motoristas parceiros em cidades da Europa. Batizada de "taxa de despacho", a medida prevê o desconto de um valor fixo a cada corrida enviada pelo aplicativo, independentemente de o motorista aceitar ou não a solicitação.

A novidade já está em vigor em Malmö, na Suécia, e em Basileia, na Suíça, e poderá ser ampliada para outros mercados onde a plataforma opera, incluindo o Brasil.

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Como funciona a taxa de despacho

O valor da cobrança varia conforme o país. Em Malmö, os motoristas pagam 2 coroas suecas por cada viagem oferecida pelo aplicativo, o equivalente a cerca de R$ 1,03. Já em Basileia, a taxa é de 0,30 franco suíço, aproximadamente R$ 1,88 por chamada.

Segundo a Uber, o desconto é aplicado sempre que uma corrida é enviada ao motorista, mesmo que ela não seja aceita.

Modelo muda entre Suécia e Suíça

Embora a cobrança tenha o mesmo objetivo, a forma de aplicação difere entre os dois países.

Na cidade sueca de Malmö, a Uber informou que o valor arrecadado não ficará com a empresa. Ao fim de cada semana, todo o montante será redistribuído entre os motoristas, proporcionalmente ao número de viagens concluídas por cada um.

Já em Basileia, a plataforma não fará esse reembolso. Como compensação, reduziu em dois pontos percentuais a comissão cobrada sobre as corridas finalizadas. Nas categorias UberX e UberXL, por exemplo, a taxa caiu de 25% para 23%.

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Uber explica objetivo da mudança

De acordo com a empresa, a criação da taxa busca tornar o sistema de chamadas mais eficiente, priorizando o envio das corridas aos motoristas que estão mais próximos do passageiro.

A expectativa é reduzir o tempo de espera e melhorar a conexão entre usuários e condutores disponíveis na região.

Apesar da justificativa da Uber, parte dos motoristas avalia que a cobrança pode servir como um incentivo para que os parceiros permaneçam conectados ao aplicativo apenas quando realmente estiverem disponíveis para aceitar viagens.

A própria empresa orientou que os condutores fiquem offline quando não puderem atender chamadas, já que a taxa de despacho não é aplicada enquanto o aplicativo estiver desconectado.

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