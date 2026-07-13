Uber exclui carros populares das categorias Comfort e Black

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Os motoristas das categorias Comfort e Black do Uber devem ficar atentos a algumas mudanças. A empresa de transporte por aplicativo informou que alguns modelos de carros populares não poderão mais operar nestas categorias.

Segundo informações divulgadas pelo Mundo do Automóvel para PCD, a alteração será realizada devido a pesquisas recentes com usuários e a evolução do mercado automotivo nos últimos anos.

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As principais prioridades da plataforma são conforto, espaço interno, acabamento e experiência oferecida aos passageiros. As medidas começarão a valer efetivamente a partir de janeiro de 2027.

Carros retirados da categoria Black:

Audi A3

CAOA Chery Arrizo 5

Chevrolet Cruze

Citroën C4 Lounge

Citroën C4 Cactus

Hyundai Ioniq

Renault Duster

Toyota Prius

Volkswagen Nivus

Volkswagen Virtus* (permanece elegível até 5 de julho de 2027)

BYD Dolphin* (poderá ser cadastrado somente até 31 de dezembro de 2026 e permanece até 31 de dezembro de 2027)

Carros retirados da categoria Comfort:

Chevrolet Joy Plus

Chevrolet Prisma

Fiat Argo

JAC iEV40

JAC J3 Turin

Kia Rio

Peugeot 208

Renault Zoe

Toyota Yaris

Volkswagen Polo

Volkswagen Voyage

Requisitos para cada categoria

Apesar das mudanças, os requisitos das categorias permanecem iguais. Os motoristas que atuarem no Uber Black precisam possuir mais de 100 viagens concluídas, avaliação mínima de 4,85 estrelas e veículo dentro das cores aceitas pela plataforma.

No Uber Comfort eles também precisam realizar mais de 100 viagens. No entanto, a exigência sobre as notas muda em algumas cidades brasileiras, variando entre 4,80 e 4,85.