MUDANÇA
Uber exclui carros populares das categorias Comfort e Black
Regra entrará em vigor a partir de janeiro de 2027
Os motoristas das categorias Comfort e Black do Uber devem ficar atentos a algumas mudanças. A empresa de transporte por aplicativo informou que alguns modelos de carros populares não poderão mais operar nestas categorias.
Segundo informações divulgadas pelo Mundo do Automóvel para PCD, a alteração será realizada devido a pesquisas recentes com usuários e a evolução do mercado automotivo nos últimos anos.
As principais prioridades da plataforma são conforto, espaço interno, acabamento e experiência oferecida aos passageiros. As medidas começarão a valer efetivamente a partir de janeiro de 2027.
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Carros retirados da categoria Black:
- Audi A3
- CAOA Chery Arrizo 5
- Chevrolet Cruze
- Citroën C4 Lounge
- Citroën C4 Cactus
- Hyundai Ioniq
- Renault Duster
- Toyota Prius
- Volkswagen Nivus
- Volkswagen Virtus* (permanece elegível até 5 de julho de 2027)
- BYD Dolphin* (poderá ser cadastrado somente até 31 de dezembro de 2026 e permanece até 31 de dezembro de 2027)
Carros retirados da categoria Comfort:
- Chevrolet Joy Plus
- Chevrolet Prisma
- Fiat Argo
- JAC iEV40
- JAC J3 Turin
- Kia Rio
- Peugeot 208
- Renault Zoe
- Toyota Yaris
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Voyage
Requisitos para cada categoria
Apesar das mudanças, os requisitos das categorias permanecem iguais. Os motoristas que atuarem no Uber Black precisam possuir mais de 100 viagens concluídas, avaliação mínima de 4,85 estrelas e veículo dentro das cores aceitas pela plataforma.
No Uber Comfort eles também precisam realizar mais de 100 viagens. No entanto, a exigência sobre as notas muda em algumas cidades brasileiras, variando entre 4,80 e 4,85.