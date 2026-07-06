Uber anuncia que milhões de motoristas podem ser substituídos por IA

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A evolução da inteligência artificial pode transformar completamente o setor de transporte por aplicativos nas próximas décadas. Segundo o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, os veículos autônomos devem ganhar cada vez mais espaço e, entre os próximos 10 e 15 anos, poderão substituir milhões de motoristas nos Estados Unidos.

Atualmente, cerca de sete milhões de pessoas trabalham como motoristas de aplicativos no país e podem ser impactadas pelo avanço da tecnologia, à medida que empresas ampliam os investimentos em sistemas de direção autônoma.

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Carros sem motorista já circulam em cidades americanas

A mudança já começou a ser colocada em prática em algumas regiões dos Estados Unidos. Em cidades como Las Vegas e São Francisco, veículos autônomos já operam em determinadas áreas, demonstrando como a tecnologia pode alterar o modelo tradicional de transporte.

Em São Francisco, por exemplo, os carros autônomos da Waymo já circulam pelas ruas e apresentam desempenho considerado superior em algumas situações de tráfego. Apesar dos avanços, a tecnologia ainda enfrenta desafios, principalmente em cenários de baixa visibilidade, o que exige novos aperfeiçoamentos antes de uma expansão em larga escala.

Mercado de trabalho deve passar por transformação



A substituição gradual dos motoristas por veículos autônomos tende a provocar mudanças no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo em que reduz a demanda por motoristas, a nova tecnologia deve ampliar a procura por profissionais especializados em inteligência artificial, manutenção de veículos inteligentes e operação de sistemas autônomos.

A expectativa é que novas funções surjam à medida que o setor avance, exigindo qualificação voltada às tecnologias que passam a integrar a mobilidade urbana.

Empresas e cidades também terão de se adaptar

A expansão dos veículos autônomos não deve impactar apenas os trabalhadores. Empresas do setor precisarão rever estratégias operacionais e políticas de emprego, enquanto as cidades deverão adaptar suas infraestruturas para integrar esse novo modelo de transporte.

Com isso, a adoção da direção autônoma poderá provocar mudanças significativas na forma como a mobilidade urbana é organizada nos próximos anos.