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ECONOMIA

Uber anuncia que milhões de motoristas podem ser substituídos por IA

Empresa estima que veículos autônomos poderão substituir motoristas de aplicativos

Iarla Queiroz
Por
CEO da Uber projeta avanço da inteligência artificial
CEO da Uber projeta avanço da inteligência artificial - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A evolução da inteligência artificial pode transformar completamente o setor de transporte por aplicativos nas próximas décadas. Segundo o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, os veículos autônomos devem ganhar cada vez mais espaço e, entre os próximos 10 e 15 anos, poderão substituir milhões de motoristas nos Estados Unidos.

Atualmente, cerca de sete milhões de pessoas trabalham como motoristas de aplicativos no país e podem ser impactadas pelo avanço da tecnologia, à medida que empresas ampliam os investimentos em sistemas de direção autônoma.

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Carros sem motorista já circulam em cidades americanas

A mudança já começou a ser colocada em prática em algumas regiões dos Estados Unidos. Em cidades como Las Vegas e São Francisco, veículos autônomos já operam em determinadas áreas, demonstrando como a tecnologia pode alterar o modelo tradicional de transporte.

Em São Francisco, por exemplo, os carros autônomos da Waymo já circulam pelas ruas e apresentam desempenho considerado superior em algumas situações de tráfego. Apesar dos avanços, a tecnologia ainda enfrenta desafios, principalmente em cenários de baixa visibilidade, o que exige novos aperfeiçoamentos antes de uma expansão em larga escala.

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Mercado de trabalho deve passar por transformação

A substituição gradual dos motoristas por veículos autônomos tende a provocar mudanças no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo em que reduz a demanda por motoristas, a nova tecnologia deve ampliar a procura por profissionais especializados em inteligência artificial, manutenção de veículos inteligentes e operação de sistemas autônomos.

A expectativa é que novas funções surjam à medida que o setor avance, exigindo qualificação voltada às tecnologias que passam a integrar a mobilidade urbana.

Empresas e cidades também terão de se adaptar

A expansão dos veículos autônomos não deve impactar apenas os trabalhadores. Empresas do setor precisarão rever estratégias operacionais e políticas de emprego, enquanto as cidades deverão adaptar suas infraestruturas para integrar esse novo modelo de transporte.

Com isso, a adoção da direção autônoma poderá provocar mudanças significativas na forma como a mobilidade urbana é organizada nos próximos anos.

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