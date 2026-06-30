Uber muda app e libera novidade para passageiras em todo o Brasil

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A Uber expandiu nesta terça-feira, 30, o Uber Mulher para todo o Brasil. O recurso, que antes estava disponível apenas em algumas capitais, permite que passageiras solicitem viagens com motoristas mulheres e também passa a atender adolescentes cadastrados na modalidade Uber Teens.

A novidade chega em três formatos diferentes, oferecendo mais flexibilidade às usuárias. Segundo a empresa, a disponibilidade das opções dependerá da quantidade de motoristas cadastradas e da demanda em cada cidade.

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Como funciona?

O Uber Mulher poderá ser utilizado de três maneiras.

A primeira está integrada ao Uber Reserve, ferramenta de agendamento de viagens. Ao marcar uma corrida com pelo menos 30 minutos de antecedência, a passageira pode selecionar a preferência por uma motorista mulher.

A segunda opção fica nas configurações do aplicativo. Em Perfil > Preferências de viagem, é possível ativar a preferência por condutoras nas viagens da categoria UberX. Nesse caso, o aplicativo prioriza uma motorista, mas não garante que ela estará disponível. Se o tempo de espera for elevado, a corrida é direcionada automaticamente ao motorista mais próximo.

Já a terceira modalidade aparece diretamente na tela inicial do aplicativo com o nome Uber Mulher. Disponível apenas durante o dia, ela busca conectar a usuária a uma motorista. Caso a espera seja longa, o aplicativo pergunta se a passageira prefere continuar aguardando ou seguir viagem com outro motorista disponível.

Segundo a Uber, o modelo foi desenvolvido após testes realizados nas capitais, levando em consideração a experiência de passageiras e motoristas.

Também disponível para adolescentes

O recurso também contempla usuários da modalidade Uber Teens, destinada a adolescentes entre 12 e 17 anos.

Nessas contas, responsáveis podem acompanhar o trajeto em tempo real, enquanto recursos de segurança permanecem ativados automaticamente durante toda a viagem.

Além das mulheres, a empresa informa que pessoas não binárias também podem utilizar a funcionalidade.

Disponibilidade varia por cidade

A Uber ressalta que o funcionamento do recurso depende da quantidade de motoristas mulheres cadastradas em cada município.

Por isso, em cidades menores ou regiões com baixa oferta de condutoras, algumas modalidades podem não aparecer ou ficar indisponíveis em determinados horários.

Base de motoristas mulheres cresceu

A iniciativa amplia um projeto iniciado em 2019, quando a empresa lançou o U-Elas, ferramenta que permite às motoristas mulheres aceitar apenas corridas solicitadas por passageiras.

Desde então, segundo a Uber, o número de condutoras cadastradas cresceu 160%. Atualmente, elas representam cerca de 8% da base de motoristas da plataforma no Brasil.

A empresa afirma que o recurso faz parte das ações voltadas à segurança das mulheres, que incluem parcerias com organizações especializadas, campanhas educativas, pesquisas, suporte psicológico e iniciativas de conscientização contra a violência de gênero.