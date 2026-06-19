Uber e 99 ficarão mais caros em Salvador em dias de jogos do Brasil; entenda

Assistir aos jogos da Seleção Brasileira fora de casa tem custado mais do que apenas a conta do bar para muitos soteropolitanos.

Durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, no último dia 13, usuários dos aplicativos Uber e 99 relataram aumentos significativos nos valores das corridas em Salvador, especialmente nos períodos que antecederam e sucederam a partida.



Com um novo compromisso da Seleção Brasileira marcado para esta sexta-feira, 19, às 21h30, passageiros já se preparam para enfrentar novamente a alta demanda e o consequente encarecimento das viagens por aplicativo.

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Corridas chegam a dobrar de valor

Morador da Barra, um usuário contou ao portal A Tarde que encontrou preços muito acima do habitual ao tentar se deslocar para assistir ao jogo.

Segundo ele, uma viagem entre a Barra e o bairro da Saúde custava entre R$ 80 e R$ 95 por volta das 16h30. No retorno, após a partida, a situação ficou ainda mais complicada.

"Ida Barra x Saúde entre R$ 80 e R$ 95. E volta para casa Saúde x Barra R$ 110. Ficamos de 23h30 até umas 00h50 esperando o valor baixar. Já pagamos caro para consumir nos lugares e ainda pagamos caro nos aplicativos de Uber e 99 Pop", relatou.

Outra passageira, moradora de Brotas, também percebeu a diferença nos preços ao se deslocar para Cajazeiras, onde acompanhou o jogo em um espaço de confraternização.

Em uma simulação realizada nesta semana, o trajeto aparecia por R$ 33,94 na categoria UberX. No dia da partida, porém, a mesma corrida custou R$ 62,95 — quase o dobro do valor.

"Eu saí de casa cerca de uma hora e vinte antes do jogo e paguei R$ 62,95. Hoje, simulando o mesmo percurso, está R$ 33,94", contou.

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Por que os preços aumentam?



De acordo com o Sindicato dos Condutores Autônomos Cadastrados em Aplicativos de Carona e Entrega da Bahia (SINCAAP-BA), a elevação temporária das tarifas está ligada ao sistema de preço dinâmico utilizado pelas plataformas.



Em nota enviada ao portal A Tarde, a entidade explicou que grandes eventos esportivos costumam provocar uma combinação que pressiona os valores: menos motoristas disponíveis e mais passageiros solicitando viagens ao mesmo tempo.



"É comum haver uma redução significativa do número de motoristas conectados aos aplicativos, uma vez que muitos profissionais também acompanham os jogos ou optam por interromper temporariamente suas atividades", informou o sindicato.

Ainda segundo a entidade, o movimento se intensifica antes do início das partidas, nos intervalos e logo após o apito final, momentos em que a procura por corridas cresce rapidamente.

O sindicato ressaltou ainda que os preços são definidos exclusivamente pelas plataformas e que motoristas e entidades representativas não participam da formação das tarifas.

O que esperar para o próximo jogo?



Com o Brasil voltando a campo nesta sexta-feira, 19, às 21h30, a tendência é que o comportamento observado na estreia se repita, principalmente entre o fim da tarde e o período imediatamente após a partida.

Para quem pretende sair para assistir ao confronto, especialistas do setor recomendam planejar os deslocamentos com antecedência, comparar preços entre aplicativos e, se possível, aguardar alguns minutos após o encerramento do jogo antes de solicitar a corrida, quando a demanda costuma diminuir gradualmente.

Torcida da Seleção Brasileira - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Uber orienta usuários

Em resposta ao período de maior movimentação provocado pelos jogos da Copa, a Uber destacou recursos disponíveis no aplicativo voltados à segurança dos usuários.

Entre as funcionalidades está o novo Código Fixo, ferramenta que permite ao passageiro utilizar a mesma sequência numérica para confirmar todas as viagens, facilitando o embarque em locais com grande concentração de pessoas, como bares, festas e eventos esportivos.

A empresa também orienta os usuários a conferirem placa, modelo do veículo e identificação do motorista antes do embarque, além de utilizarem ferramentas como compartilhamento de viagem, gravação de áudio e Central de Segurança disponível dentro do aplicativo.