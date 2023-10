Último lote da restituição do IR 2023 será liberado nesta sexta

A Receita Federal vai pagar nesta sexta-feira, 29, o 5º e último lote da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2023. Para consultas, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em ‘Meu Imposto de Renda’ e, em seguida, em ‘Consultar a Restituição’.

Cerca de 1,2 milhão de contribuintes devem receber o valor que soma em R$ 1.965.610.737,14. Neste ano, a Receita já pagou 21,7 milhões de restituições, que somam R$ 31,2 bilhões. Do total, 92% são referentes ao exercício 2023 e 8%, outros exercícios. O 4º lote, pago em agosto, contemplou 6,1 milhões de contribuintes, que receberam R$ 7,5 bilhões. Os valores foram corrigidos pela taxa Selic no período de 3.14%.

O pagamento vai seguir o critério de prioridade, sendo os primeiros idosos acima de 80 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, contribuintes com alguma deficiência ou moléstia grave, contribuintes cuja maior renda seja o magistério, quem optou pela declaração pré-preenchida e/ou por receber por Pix e, por fim, os demais contribuintes.

O crédito dos valores é realizado na conta bancária informada na declaração de imposto de renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por um ano no Banco do Brasil.