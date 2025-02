Usina de bio-óleo vai produzir 70 mil litros de combustível por mês

Investimento em infraestrutura e maquinário é de R$ 10 milhões - Foto: Divulgação | Marca Ambiental

Vai ser inaguradada no dia 18 de fevereiro em Cariacica, no Esírito Santo, uma usina de bio-óleo com foco no tratamento termoquímico de resíduos plásticos. Trata-se de uma iniciativa inovadora que utiliza a tecnologia de pirólise para transformar plásticos, borrachas e materiais têxteis em bio-óleo de alta qualidade. A usina fica loclaizada na Rodovia do Contorno e tem parceria com a Global Carbon.

A planta terá capacidade para processar até 10 toneladas de resíduos plásticos por dia, produzindo aproximadamente 70 mil litros de óleo combustível mensalmente. Além do bio-óleo, a usina também gerará carvão vegetal, que poderá ser utilizado como fertilizante, combustível e material para construção civil. O investimento em infraestrutura e maquinário é de R$ 10 milhões.

A produção de bio-óleo representará 60% da produção da usina, enquanto o gás gerado durante o processo será reutilizado para otimizar a produção interna. Este projeto está alinhado ao conceito de logística reversa, buscando reaproveitar resíduos sólidos pós-consumo, e vai gerar créditos de carbono, contribuindo para a sustentabilidade e redução de emissões de gases poluentes.