Varejo brasileiro quer taxar AliExpress, Shein e Shopee

Entidades do varejo estão pressionando o governo e o Congresso na tentativa de taxar e-commerces estrangeiros como Shein, Shopee e AliExpress. O grupo, que se sente ameaçado pelos sites, alega que eles não pagam tributos ou respeitam regulamentações de segurança e antipirataria no Brasil.

Segundo representantes do setor, via Época Negócios, a evasão fiscal causada pelas plataformas é de R$ 14 bilhões anuais, mas pode crescer ainda mais com o aumento das vendas.

Conforme as varejistas brasileiras, o problema ocorre, principalmente, devido ao atual esquema de tributação na importação de produtos, já que compras internacionais entre pessoas físicas são isentas de taxas até o valor de US$ 50, e muitas vezes, as vendas nas plataformas estrangeiras estão incluídas como transações deste tipo.

Em nota à reportagem, a AliExpress, a Shopee e a Shein asseguraram atuar conforme as regras estipuladas pela lei brasileira.