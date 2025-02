VEJA Casa Branca confirma tarifas sobre México, Canadá e China

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, havia anunciado na véspera que os vizinhos serão taxados em 25%. - Foto: Rudy Sulgan/Getty Images

Os Estados Unidos irão taxar em 25% produtos importados do Canadá e do México, e 10% para itens da China. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 31, pela Casa Branca e as medidas entram em vigor a partir deste sábado, 1º

Detalhes sobre a taxação, como quais produtos serão tarifados, ainda não foi foram divulgados e a porta-voz Leavitt se recusou a dizer se haverá isenções.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, havia anunciado na véspera que os vizinhos serão taxadas noite”, disse Trump aos repórteres na Casa Branca.

Trump tem advertido repetidamente o México e o Canadá — dois dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos — que imporá tarifas se os dois países não encerrarem os embarques de fentanil e o fluxo de migrantes pelas fronteiras dos EUA.