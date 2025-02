Após queimar livro sagrado, homem tem morte transmitida por TikTok

Momika estava na mira de fanáticos religiosos - Foto: AFP

Após queimar exemplares do Alcorão, livro sagrado do islamismo, um iraquiano, Salwan Momika, de 38 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na noite desta quarta-feira, 29, na cidade de Sodertalje, na Suécia, durante uma transmissão ao vivo no TikTok.

A vítima ganhou notoriedade internacional ao realizar um protesto em junho de 2023, na frente de uma mesquita em Estocolmo, onde pisou no Alcorão, inseriu fatias de bacon entre suas páginas e queimou algumas folhas.

Diante dos gestos contínuos, vários países de maioria muçulmana intensificaram as ameaças de morte contra ele e outros envolvidos. A polícia sueca informou que cinco pessoas foram presas durante a investigação do homicídio.

Julgamento precoce?

Vale mencionar que, nesta quinta-feira, 30, um tribunal de Estocolmo deveria decidir se Momika era culpado de incitação ao ódio étnico, mas o julgamento foi adiado para 3 de fevereiro devido à sua morte.

O processo também envolvia Salwan Najem, outro cristão que participou dos atos e que, após a execução do companheiro de protesto, escreveu no X (antigo Twitter): "Sou o próximo."