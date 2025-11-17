ENEM 2025
A mais difícil! Entenda questão do Enem que viralizou pela dificuldade
A questão de exatas chamou a atenção até mesmo de profissionais na área
Por Carla Melo
Uma das questões mais comentadas na segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), viralizou nas redes sociais pelo nível de dificuldade. O espanto não é exagero, afinal, profissionais da área de exatas apontam que a questão não é comum para alunos do ensino médio.
A questão 164 da prova verde envolveu um gráfico com uma função tangente que pedia ao estudante identificar a equação correta a partir das translações horizontais e verticais da curva.
No X, uma postagem do usuário @TuuitaWill somou mais de 14 mil visualizações ao mostrar o gráfico com a legenda: “Irmão, eu só quero passar no Enem, por que tem tangente transladada no meio da prova?” — retrato fiel do susto de parte dos participantes.
Para Marcelo Guará, professor de matemática do Objetivo. “A questão foi muito difícil, pois o aluno teria que conhecer o formato da equação da tangente com todos os seus coeficientes, sabendo o que acontece com todas as translações —horizontais e verticais. Isso não é comum no ensino médio e nunca foi tema do Enem.”, disse ele ao CNN.
Segundo ele, as provas das edições anteriores do Enem eventualmente traziam gráficos de seno e cosseno, mas quase nunca exigiam manipulação formal da tangente com deslocamentos no eixo horizontal (T) e no eixo vertical (D), como ocorreu neste domingo.
Veja os comentários
Como resolver a questão
O professor Daniel Ferretto, docente de matemática da plataforma Professor Ferretto afirma que, ao “bater o olho”, era possível notar que o primeiro passo seria descobrir o período da função. A partir da leitura do gráfico, ele diz que o período encontrado é 2π, o que leva o candidato a utilizar a fórmula do período da tangente (π/m). Isso resultava em m = 1/2, eliminando de imediato três alternativas possíveis.
Segundo ele, outro detalhe importante era observar que a função estava deslocada 30 unidades para cima no eixo y. Com isso, restavam apenas duas alternativas plausíveis, e o estudante precisava substituir um ponto específico do gráfico — x = 2,5 e y = 30 — para testar qual delas se ajustava corretamente.
Esse procedimento levava à alternativa E, que representa a função no formato 30 + tan[(1/2)(t − 5/2)].
"Devido ao uso do gráfico e da natureza da tangente, é difícil comentar esse tipo de questão, destacando o quão atípica e trabalhosa ela foi em comparação com itens mais tradicionais de porcentagem ou proporção."
