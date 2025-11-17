A mais difícil! Entenda questão do Enem que viralizou pela dificuldade

Professores de exata comentaram a questão - Foto: Reprodução

Uma das questões mais comentadas na segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), viralizou nas redes sociais pelo nível de dificuldade. O espanto não é exagero, afinal, profissionais da área de exatas apontam que a questão não é comum para alunos do ensino médio.

A questão 164 da prova verde envolveu um gráfico com uma função tangente que pedia ao estudante identificar a equação correta a partir das translações horizontais e verticais da curva.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No X, uma postagem do usuário @TuuitaWill somou mais de 14 mil visualizações ao mostrar o gráfico com a legenda: “Irmão, eu só quero passar no Enem, por que tem tangente transladada no meio da prova?” — retrato fiel do susto de parte dos participantes.

Para Marcelo Guará, professor de matemática do Objetivo. “A questão foi muito difícil, pois o aluno teria que conhecer o formato da equação da tangente com todos os seus coeficientes, sabendo o que acontece com todas as translações —horizontais e verticais. Isso não é comum no ensino médio e nunca foi tema do Enem.”, disse ele ao CNN.

Segundo ele, as provas das edições anteriores do Enem eventualmente traziam gráficos de seno e cosseno, mas quase nunca exigiam manipulação formal da tangente com deslocamentos no eixo horizontal (T) e no eixo vertical (D), como ocorreu neste domingo.

Veja os comentários

Eu quero saber se o MEC e o INEP REALMENTE acha que um adolescente do ensino medio público tem capacidade de responder isso #enem2025 pic.twitter.com/6UiYNuAGXW — Rian Brito (@brito19_rian) November 16, 2025

As questões de nível ensino médio que o inep disse que traria pro enem #enem2025 pic.twitter.com/0XvdnOdoB4 — calixto pancieri (@calixtopancieri) November 16, 2025

Como resolver a questão

O professor Daniel Ferretto, docente de matemática da plataforma Professor Ferretto afirma que, ao “bater o olho”, era possível notar que o primeiro passo seria descobrir o período da função. A partir da leitura do gráfico, ele diz que o período encontrado é 2π, o que leva o candidato a utilizar a fórmula do período da tangente (π/m). Isso resultava em m = 1/2, eliminando de imediato três alternativas possíveis.

Segundo ele, outro detalhe importante era observar que a função estava deslocada 30 unidades para cima no eixo y. Com isso, restavam apenas duas alternativas plausíveis, e o estudante precisava substituir um ponto específico do gráfico — x = 2,5 e y = 30 — para testar qual delas se ajustava corretamente.

Esse procedimento levava à alternativa E, que representa a função no formato 30 + tan[(1/2)(t − 5/2)].

"Devido ao uso do gráfico e da natureza da tangente, é difícil comentar esse tipo de questão, destacando o quão atípica e trabalhosa ela foi em comparação com itens mais tradicionais de porcentagem ou proporção."