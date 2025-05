A TARDE Educação mostra como descartar resíduos em Ecopontos

Ecoponto Mané Dendê – Rua Cardeal Jean – Alto da Terezinha - Foto: Valter Pontes/Secom

Se desfazer de um eletrodoméstico queimado, se livrar de entulhos ou trocar de sofá pode gerar dúvidas sobre o descarte correto desses materiais. Para orientar a sociedade, o episódio desta sexta-feira, 9, do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade', promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, apresenta soluções gratuitas e acessíveis disponíveis em Salvador.

No vídeo, disponível no perfil do A TARDE Educação no Instagram, a coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, visitou o Ecoponto Itaigara, localizado na Rua Wanderley de Pinho, para mostrar como funcionam as entregas voluntárias e conscientizar sobre a importância desse serviço gratuito e acessível.

“Sustentabilidade começa nas pequenas escolhas. E fica a dica: não ter coleta seletiva nas redondezas da sua residência não significa que você não pode fazer. A Prefeitura de Salvador disponibiliza alguns pontos de coleta em que você pode levar todos os resíduos para serem descartados corretamente. Afinal, ao descartar corretamente, você ajuda o meio ambiente e também a nossa comunidade”, enfatiza.

O que é um Ecoponto?

Ecoponto Itapuã | Foto: Bruno Concha/ Secom

Segundo o engenheiro sanitarista e ambiental da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), Thiago Figueiredo, os Ecopontos são locais destinados à população para entrega voluntária de resíduos como podas de árvores, geladeira, fogão, sofá, resíduos da construção civil - obedecido o limite diário de 2m³ por/dia/gerador e materiais recicláveis (papel, papelão, plástico, metal).

“O importante é o munícipe efetuar esse descarte adequado justamente para deixar nossa cidade mais limpa, evitar a proliferação de vetores e, com isso, contribuir para Salvador ser mais sustentável”, destaca.

Onde levar?

Em Salvador, além do bairro Itaigara, os Ecopontos podem ser encontrados em Itapuã, na Rua Alto do Abaetê; Mané Dendê, na Rua Cardeal Jean - Alto da Terezinha; e em Bom Jesus, na Rua da Fonte Nova. O funcionamento é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, e aos domingos das 8 às 12 horas.

Sobre o quadro

'Descomplicando a Sustentabilidade' é um quadro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que faz parte do Eixo Socioambiental e busca promover a conscientização e o engajamento do público sobre práticas sustentáveis. A cada episódio, especialistas, ativistas e profissionais de diversas áreas compartilham no Instagram @atardeeducacao, conhecimentos e hábitos para um futuro mais sustentável.