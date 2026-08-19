A TARDE Educação participa da Jornada Bett Nordeste 2026

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A equipe do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, participa da quinta edição da Jornada Bett Nordeste, realizada no Recife Expo Center, em Recife (PE). O evento começa nesta quarta-feira, 19, e segue até quinta-feira, 20, reunindo mais de dois mil participantes, 40 marcas expositoras e 70 palestrantes.

Com o tema "Inteligência em ação: experiências que transformam a educação", o encontro promoverá debates sobre inovação, práticas pedagógicas, políticas públicas e gestão escolar. O A TARDE Educação será representado por Márcia Firmino e Jéssica Gouveia, coordenadoras pedagógicas do Programa.

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Referências nacionais na programação

Ao longo dos dois dias, a programação reunirá educadores, especialistas e representantes do setor público para discutir e compartilhar experiências voltadas ao fortalecimento da educação.

Entre os convidados estão:

Débora Garofalo, professora reconhecida internacionalmente pelo Global Teacher Prize e referência em políticas educacionais;

Alessandra Borelli, advogada especialista em Direito Digital;

Katia Smole, diretora executiva do Instituto Reúna;

Fernanda Bérgamo, professora de redação;

Pedro Cortella, fundador da Saber Ampliado;

Luiz Miguel Garcia, presidente da Undime Nacional.

Programação distribuída em três auditórios

Para atender aos diferentes perfis do público, a Jornada Bett Nordeste contará com três auditórios simultâneos: Plenária, Aquário e Educação Pública. A estrutura permite que os participantes escolham os conteúdos mais alinhados às suas áreas de interesse.

Além dos painéis tradicionais, a programação contará com diferentes formatos de apresentação. As Sessões Inspiradoras abordarão reflexões e experiências voltadas à educação; as Rodas de Conversa promoverão debates mediados por jornalistas; e os Painéis Expositivos reunirão dois especialistas para compartilhar perspectivas complementares sobre temas em destaque.

A principal novidade desta edição é o formato 'Talk', apresentações individuais de 30 minutos que propõem discussões objetivas sobre assuntos estratégicos para a educação contemporânea.

Espaço para inovação e troca de experiências

A Jornada Bett Nordeste também contará com uma área de exposição, reunindo empresas e instituições que apresentarão soluções, produtos, serviços e tecnologias voltadas ao setor educacional. A visitação ao espaço de exposição é gratuita.

Outra novidade é a apresentação dos projetos selecionados para a primeira edição do "Escolas em Ação", iniciativa realizada em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE).

Ao todo, seis experiências desenvolvidas por escolas privadas de Pernambuco, Bahia e Paraíba serão compartilhadas durante o evento. Os projetos abordam temas como inteligência artificial, protagonismo estudantil, metacognição, gestão escolar e inovação pedagógica.