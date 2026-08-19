RECIFE
A TARDE Educação participa da Jornada Bett Nordeste 2026
Evento em Recife reúne profissionais para discutir tecnologia e práticas pedagógicas
A equipe do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, participa da quinta edição da Jornada Bett Nordeste, realizada no Recife Expo Center, em Recife (PE). O evento começa nesta quarta-feira, 19, e segue até quinta-feira, 20, reunindo mais de dois mil participantes, 40 marcas expositoras e 70 palestrantes.
Com o tema "Inteligência em ação: experiências que transformam a educação", o encontro promoverá debates sobre inovação, práticas pedagógicas, políticas públicas e gestão escolar. O A TARDE Educação será representado por Márcia Firmino e Jéssica Gouveia, coordenadoras pedagógicas do Programa.
Referências nacionais na programação
Ao longo dos dois dias, a programação reunirá educadores, especialistas e representantes do setor público para discutir e compartilhar experiências voltadas ao fortalecimento da educação.
Entre os convidados estão:
- Débora Garofalo, professora reconhecida internacionalmente pelo Global Teacher Prize e referência em políticas educacionais;
- Alessandra Borelli, advogada especialista em Direito Digital;
- Katia Smole, diretora executiva do Instituto Reúna;
- Fernanda Bérgamo, professora de redação;
- Pedro Cortella, fundador da Saber Ampliado;
- Luiz Miguel Garcia, presidente da Undime Nacional.
Programação distribuída em três auditórios
Para atender aos diferentes perfis do público, a Jornada Bett Nordeste contará com três auditórios simultâneos: Plenária, Aquário e Educação Pública. A estrutura permite que os participantes escolham os conteúdos mais alinhados às suas áreas de interesse.
Além dos painéis tradicionais, a programação contará com diferentes formatos de apresentação. As Sessões Inspiradoras abordarão reflexões e experiências voltadas à educação; as Rodas de Conversa promoverão debates mediados por jornalistas; e os Painéis Expositivos reunirão dois especialistas para compartilhar perspectivas complementares sobre temas em destaque.
A principal novidade desta edição é o formato 'Talk', apresentações individuais de 30 minutos que propõem discussões objetivas sobre assuntos estratégicos para a educação contemporânea.
Espaço para inovação e troca de experiências
A Jornada Bett Nordeste também contará com uma área de exposição, reunindo empresas e instituições que apresentarão soluções, produtos, serviços e tecnologias voltadas ao setor educacional. A visitação ao espaço de exposição é gratuita.
Outra novidade é a apresentação dos projetos selecionados para a primeira edição do "Escolas em Ação", iniciativa realizada em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE).
Ao todo, seis experiências desenvolvidas por escolas privadas de Pernambuco, Bahia e Paraíba serão compartilhadas durante o evento. Os projetos abordam temas como inteligência artificial, protagonismo estudantil, metacognição, gestão escolar e inovação pedagógica.